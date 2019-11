El INE comienza este lunes el rastreo de móviles españoles y así puedes evitarlo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dará inicio este lunes, 18 de noviembre, al rastreo que durante ocho días realizará a los teléfonos móviles en toda España con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los españoles.

Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras Vodafone, Movistar y Orange al INE serán completamente anónimos y el rastreo comprenderá estos ocho días: 18, 19, 20 y 21 noviembre (todos ellos días laborables); 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.

De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.

Fuentes del organismo han asegurado que los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con estos estos datos se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

Para realizar el estudio, el INE dividirá el territorio nacional en 3.200 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una y durante los días de ‘rastreo’ se recontarán los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde para analizar dónde se desplazan. Para considerarlo destino cotidiano, el móvil tendrá que permanecer en una misma zona al menos cuatro horas en dos de los cuatro días.

Para cada celda, el organismo estadístico recibirá información de los tres principales operadores de telefonía móvil de España sobre cuántos terminales se encuentran en dicha celda en varios momentos del día.

¿CÓMO PUEDO EVITARLO?

Es posible evadir el rastreo que realizarán los tres principales operadores de telefonía móvil durante estos cuatro días. El principal y más sencillo es apagar el móvil durante el tiempo que dura el estudio o ponerlo en modo avión, ya que desactivar únicamente el GPS en el terminal no servirá de nada porque la localización que necesita el INE se obtiene a través de la celda de red móvil, no de la red de satélites.

También es posible optar a no participar en el estudio, diciendo a Vodafone y Orange que no desea que sus datos sean cedido a terceros aunque sea de forma anónima, algo que no se puede hacer en el caso de Movistar al no facilitar esta ningún mecanismo para que sus usuarios se nieguen a la cesión de datos.

Vodafone permite hacer mediante su aplicación ‘Mi Vodafone’: el usuario debe acceder al apartado ‘Mi cuenta’, ‘Permisos y preferencias’ y pulsar en la opción ‘No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados’.

Por su parte, el proceso en Orange es más manual y se debe enviar un escrito a las oficinas de la compañía o un correo electrónico a orangeproteccion.datos@orange.com, con la referencia ‘Protección de datos’.

En el caso de otras operadoras como Yoigo, MásMóvil, PepePhone, Lebara, LlamaYa o Digi, estas no participarán en el estudio que llevará a cabo el INE, por lo que no será necesario ninguna acción por parte del usuario.