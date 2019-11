El sueño de ser Policía Local, a poco más de dos metros

Miran fijamente el foso de arena. Se colocan en la marca. Flexionan las piernas, agitan los brazos y saltan. Lo lejos que lleguen con este salto horizontal determinará su futuro más inmediato, el que les va a permitir seguir en la carrera para conseguir una de las 38 plazas de Policía Local que oferta el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ellas deben alcanzar los dos metros, ellos los 2,20. Esperan ansiosos a la medición, y, ahí, en ese momento, ya saben si seguirán con las dominadas (flexiones de brazos), test de Cooper (resistencia aeróbica) y natación, las siguientes pruebas físicas que los aspirantes a formar parte del cuerpo local deben pasar antes de enfrentarse al resto de fases de la oposición (psicotécnica, de conocimientos, idiomas y reconocimiento médico).

Ayer, estaban llamados 674 opositores a esta primera prueba eliminatoria de salto horizontal en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT) en Tíncer. Se presentaron 471, (354 hombres y 117 mujeres). Hoy se conocerá oficialmente el nombre de los que han pasado la prueba de salto. Entre ellos estará el de Laura de la Santa Cruz, una joven de 25 años que logró saltar 2,03 metros. Su sonrisa la delata. “Llevo un año preparándome y es la primera vez que me presento a unas oposiciones”. Cuenta que es una de las beneficiadas del cambio de las bases para ser Policía Local. “Siempre he querido ser agente pero hasta ahora no había podido presentarme porque el límite de estatura estaba en 1,65 y yo mido 1,63. Lo han bajado a 1,60 y he podido presentarme”. Se muestra confiada en que también podrá con las siguientes pruebas físicas para las que aún no han citado a los opositores.

Junto al nombre de Laura también estará el de Raúl Déniz, de 29 años, que vino desde Las Palmas de Gran Canaria solo para presentarse a estas pruebas. “Logré pasar el salto así que sigo con el proceso”, dice casi sin creérselo y es que admite que “la física es lo que peor llevo”. Es la primera vez que se presenta a Policía Local, y, aunque afirma que es una profesión que siempre le ha gustado, también señala que tener un buen salario y un trabajo estable es algo que no puede dejar pasar. “Vengo buscando mi futuro”, concluye.

“No me voy a desanimar”, confiesa Liliana Déniz con una sonrisa. “Solo llevo cuatro meses preparándola así que voy a seguir intentándolo”. Ella es una de las que no logró saltar los dos metros que se exige a las mujeres en el salto horizontal. A sus 30 años tiene claro que el objetivo de tener un trabajo estable es más fuerte que cualquier fracaso. Las oposiciones de los cuerpos locales de Arona, Adeje o La Laguna la esperan.

Junto a Liliana, Edey Díaz, que a sus 29 años, detalla que ha pasado sin problemas el salto de los 2,20 metros fijado para los chicos. “No me he preparado para esta prueba, para mi no es un sacrificio”, explica con cierto orgullo. Asegura que su deseo de ser Policía Local es vocacional. “Me había presentado a las oposiciones de La Palmas, pero por error mío al no interpretar bien las bases, me quedé fuera”.

Paula Abreu es otra de las opositoras que tendrá que seguir intentándolo. “Teníamos dos intentos, el primero fue nulo y en el otro no llegué”, lamenta con una media sonrisa. Lleva seis meses preparando estas oposiciones que ahora debe reorientar a otros cuerpos locales. “A parte de que me gusta, es cierto que también es una forma de conseguir un trabajo estable. De todas las policías la que más gusta es esta porque te quedas en las Islas, y, sin duda, la mejor Policía Local es la de Canarias”. La de Santa Cruz es una de las que más plazas ha sacado a concurso y también la que mejores condiciones salariales oferta a los aspirantes.