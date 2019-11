El valor del equipo, premisa para entender Gofio del tinerfeño Safe Cruz

Era el mes de octubre de 2017 cuando el cocinero tinerfeño Safe Cruz fue invitado para dar una conferencia en San Sebastián Gastronomika, en el País Vasco. El chef, nacido en El Tablero (Santa Cruz de Tenerife) preparó en el escenario una salsa de potas con pimienta, que cultiva su abuelo, y un rejo de pulpo guisado acompañado de un roux que elabora mezclando gofio de millo con tuétano de ternera que evoca el tradicional escaldón tradicional canario, que sorprendió a los asistentes. Subir al escenario era una prueba que le tenía de los nervios pero estaba confiado en salir victorioso. Si algo me sorprendió fue que en una entrevista en una cafetería me contó que había acudido a San Sebastián con todo su equipo.

“Vamos todos a todos lados”, presume el chef

“Es vital para cualquiera que quiera hacer algo que no puedes hacer solo. Esto es difícil; necesitas tener a mucha gente encargada de muchas cosas y que sienta todo como suyo. Por eso vamos todos a todos lados” me dijo Safe Cruz aquel día y sigue con la misma filosofía. A Sevilla, donde se presentó la guía España & Portugal 2020, acudió con su equipo entre el que se encontraba su compañera Aida González, el sumiller Alberto Martín y otros miembros del equipo. Hay que recordara que Safe Cruz también tiene otro restaurante, más canalla, en el espacio Gourmet de El Corte Inglés de la avenida Mesa y López de Las Palmas.

Premios Michelin, premios Martín Berasategui

El chef vasco Martín Berasategui se ha convertido en un fijo de la Michelin. No hay gala que no reciba un galardón incluso en restaurantes abiertos el mismo año. Berasategui, que tiene en Tenerife el M.B en el hotel The Ritz Carlton Abama, volvió el miércoles a tener otra gran noche. Ya tiene 12 estrellas gracias a las últimas concedidas: Ola Martín en el hotel Tayko, en Bilbao, y Fifty Seconds, en Lisboa, abierto hace justo un año coincidiendo con la gala anual celebrada en Lisboa. Eso sí se le escapó Etxeko, en el hotel Bless de Madrid. Seguro que otro año será. Aunque la rumorología apunta desde el año pasado que el M.B del Abama podría recibir las tres estrellas, máximo galardón de la guía.

LA GUINDILLA: SER ESTRELLA Y NO ESTAR EN LA GUÍA

El periodista Luis María Ansón, exdirector del ABC, entre otros cargos, fue durante una época un invitado frecuente para ser jurado en las elecciones de Miss por todo el territorio nacional. Allí hizo famosa una frase cuando los reporteros le preguntaban que le había parecido la elección de las más bella y sus damas de honor. Ansón, diplomático, respondía que: “No son todos los que están ni están todos los que son”. Pues algo similar es lo que siente uno cuando ve la nueva lista de la Guía Michelin para España&Portugal 2020.