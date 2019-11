Giuseppe Verdi vuelve a Ópera de Tenerife con ‘Rigoletto’

Una de las grandes óperas de la historia regresa al Auditorio Adán Martín de la mano de Ópera de Tenerife. Se trata de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, presentada ayer en el escenario de la Sala Sinfónica por el director insular de Cultura del Cabildo, Leopoldo Santos; el director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; el director de escena, Mario Pontiggia; el director musical, Giuseppe Finzi, y los cantantes Luis Cansino y Leonor Bonilla, en representación del elenco participante.

Las funciones serán los próximos 19, 21 y 23 de noviembre y, además, “serán un homenaje a la figura de Alfredo Kraus, con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento”, afirmó Rivero. A lo que Pontiggia añadió que “Krauss sentía una unión especial con Tenerife desde los años 60. Una de las últimas cosas que hizo, en 1998, fue una grabación con la Orquesta Sinfónica”. En cuando a la relación de Krauss con Rigoletto, el director de escena afirmó que era su rol fetiche y que lo interpretó durante 40 años.

Pontiggia quiso agradecer el trabajo de todos los implicados en este montaje. “Es una delicia trabajar aquí porque siempre están dispuestos”, reconoció. “La ópera Rigoletto no habla de un duque, sino de la relación de un padre con su hija y su amor profundo, en un momento oscuro, porque la historia termina fatal”, explicó el director.

Para el director musical Giuseppe Finzi esta es la obra más moderna de Verdi dentro de su trilogía musical popular. “En lo musical es increíble, Verdi la acerca al expresionismo. Hay colores nocturnos, oscuros, en la partitura. Es maravillosa para ser de 1851”, explicó Finzi. “Va a ser un gran éxito”, auguró.

El barítono Luis Cansino será el encargado de interpretar al protagonista, Rigoletto, y quiso empezar su elocución elogiando a Leo Nucci, que dejó dejar los escenarios en octubre y que, en un principio, iba a ser quien la próxima semana se subiera al escenario del Auditorio. “Yo no debería estar aquí pero asumo esta responsabilidad no tratando de imitar a Nucci sino aportando mi visión” sobre Rigoletto. También tuvo palabras de admiración para Mario Pontiggia, “es un grande de la escena”, dijo, además de a sus compañeros de reparto. “Es un elenco que, les aseguro, no tiene nada que envidiar al resto de los grandes teatros del mundo”, afirmó Cansino. Terminó su intervención con unas palabras dirigidas al director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Leopoldo Santos: “siga apoyando y creyendo en este proyecto. Ustedes no saben la repercusión que tienen en el mundo”, en referencia a Ópera (e)Studio.

Por último, la soprano Leonor Bonilla, que interpretará a Gilda, resaltó la gratitud que siente cada vez que viene a Tenerife y afirmó que “‘chicharrera de adopción’ es el mayor halago que me pueden hacer”. (Bonilla participó en 2014 en el Ópera (e)Studio. “Creo que (Rigoletto) es un bombón para Tenerife. Tienen la obra maestra de Verdi”, destacó la soprano.