Héctor Gómez (PSOE): “CC no defiende los intereses de las Islas, sino los suyos; lo de ‘la voz canaria en Madrid’ es algo cansino”

A una semana de las elecciones, es difícil calibrar las consecuencias del hastío que genera el bloqueo político entre la ciudadanía. Quien más arriesga es quien más poder tiene, y a Pedro Sánchez le toca comprobar la fortaleza de la hegemonía que los socialistas recuperaron el pasado 28 de abril, inimaginable solo un par de años antes. Igual de increíble que ver a la izquierda desalojando a Coalición Canaria del Gobierno autonómico tras 26 años ininterrumpidos al frente de la presidencia. Testigo de ambas cosas, el candidato socialista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, está convencido de que les va a ir bien el 10-N. Aunque quedan varios debates electorales, uno de ellos entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Y queda la vida: imprevisible, frágil, precaria.

– ¿Por qué no era posible recuperar la propuesta de coalición que hicieron en julio para negociar en septiembre?

“Las negociaciones para formar el primer gobierno de coalición en la historia reciente de España tenían que entenderse como un ejercicio de máxima responsabilidad. Nosotros dejamos claro que la oferta se limitaba a ese momento, pero Unidas Podemos no lo quiso interpretar así, y vivimos un serial de contradicciones que culminó en la propia sesión de investidura, donde Pablo Iglesias solicitó las políticas activas de empleo para cerrar el acuerdo”.

– ¿Le pasa algo al PSOE con su izquierda? Muchas veces no terminan de cuajar bien…

“El PSOE no tiene ningún problema con formaciones políticas de izquierda. Nosotros valoramos muy mucho el apoyo de Unidas Podemos durante el año que siguió a la moción de censura, que permitió tomar medidas como subir el salario mínimo. Aunque es cierto que existen aspectos en los que diferimos y que consideramos innegociables, como la estabilidad en materia territorial. El problema, más que el PSOE, lo tienen otras formaciones políticas que no comprenden quién ganó claramente las elecciones del 28A”.

-Pero vivimos en un régimen parlamentario donde uno tiene que conseguir mayorías para formar gobiernos, ¿no?

“Es responsabilidad de todas las formaciones. Quien gana debe tomar la iniciativa, y así fue en la investidura que no prosperó, donde Sánchez también ofreció a la derecha cerrar pactos de Estado en materia territorial y en cuestiones sociales. Pero el resto de formaciones políticas estaban y están en una dinámica de desgaste al Gobierno”.

-Si el ‘no es no’ era válido frente a Rajoy, ¿por qué han pedido la abstención de PP y Cs?

“En aquel momento, entendíamos que no se daban las condiciones, con un PP lastrado por la corrupción, como después reflejó la sentencia del Caso Gürtel de la Audiencia Nacional. Finalmente, el PSOE se abstuvo y Sánchez dimitió por coherencia y renunció al acta. Se tenían que haber abstenido ahora porque el PSOE ha gobernado los últimos 16 meses con solvencia, y porque no existía ninguna alternativa”.

-¿Qué prefiere, un gobierno apoyado en UP o en Cs?

“Yo lo que quiero es que sea un gobierno progresista liderado por el PSOE, como hemos hecho en los últimos meses en este país. No concebimos otro recetario que no sea el que hemos estado desarrollando en los últimos meses para afrontar los desafíos que tiene que afrontar España ante el enfriamiento de la economía o la precariedad del mercado laboral”.

-Unidas Podemos les critica que, en el Programa Nacional de Reformas que enviaron a Bruselas este año, propusieran la mochila austriaca, un fondo abonado por el empresario a cada trabajador, que lo podría utilizar en caso de despido, movilidad o jubilación, y que, en algunos sitios, sustituye a la indemnización por despido. ¿Se ajusta eso a una política socialdemócrata?

“Todas las medidas que nosotros consideramos positivas serán consensuadas, fruto del diálogo con sindicatos y otras fuerzas políticas. El mercado laboral español tiene un grave problema, y no comprendemos el avance en su modernización y flexibilidad sin atender a modificaciones estructurales, y hablo de los aspectos más lesivos de la reforma laboral o de la necesidad de un nuevo estatuto de los trabajadores”.

-¿Y la mochila austriaca?

“Ya le he dicho que nuestro objetivo es que todas las medidas que se tomen en este ámbito se consensúen con partidos y agentes sociales”.

-¿Es cierto, como informaba hace unos días ‘El País’, que quitaron ustedes las referencias al federalismo en su programa hasta que el PSC les tiró de las orejas?

“No se han quitado. Lo que se publicó no era un programa definitivo. Lo puedo decir en primera persona, porque he participado en la elaboración del documento. Nosotros tenemos una posición, que es la que recoge el artículo 2 de la constitución, y ahí está”.

-¿Qué le parece la exigencia de Ciudadanos de que cualquier acuerdo con el PSOE pasaría por la aplicación del 155?

“En general, la postura de PP y Cs es absolutamente irresponsable. Con el PP se triplicó el independentismo en Cataluña, mientras que el último CEO catalán refleja un descenso en cinco puntos. Hay un gran ejercicio de irresponsabilidad de Torra, pero no se puede hablar del 155 cuando la situación ni siquiera se ajusta a la doctrina del Constitucional para su aplicación. Lo que tienen que hacer es arropar al Gobierno, como nosotros hicimos en su momento”.

-¿Cómo valora que la Junta Electoral Central haya acusado al presidente Sánchez y a la ministra Celáa de haber utilizado de manera electoralista su posición institucional?

“Parece que hay un cambio de criterio en la Junta. En anteriores convocatorias electorales, otros presidentes del PP hicieron entrevistas en Moncloa y no hubo ningún tipo de impedimento. Pero, bueno, nosotros lo acatamos con deportividad, aunque nos llame la atención este cambio”.

-En clave canaria: después de los problemas internos que ha tenido el socialismo canario, ¿se termina de creer todo el poder que tienen?

“El PSOE canario ha superado los procesos internos y está más vertebrado que nunca. Cuando se elige a un compañero o compañera para la secretaría general, se cierran filas. No solo nos creemos lo que ha pasado, sino que existe una ilusión tremenda por cambiar Canarias después de tanto tiempo de gobierno de CC. Es una oportunidad que no vamos a desaprovechar”.

-El poder ayuda a vertebrar un partido, ¿no?

“Poder presidir las principales instituciones de Canarias supone un impulso importante , es un aliciente para la organización socialista. Hemos vivido situaciones muy complicadas en el pasado, como la moción de censura a Saavedra de 1993, como ganar las elecciones con Juan Fernando López Aguilar y quedarnos en la oposición, o como la expulsión del Gobierno cuando Patricia Hernández era vicepresidenta. Un partido que ha sido muy castigado en esta tierra, ha contado esta vez con el respaldo de la ciudadanía y el de otras formaciones que han interpretado que era el momento de desalojar a una formación política que ya llevaba demasiado tiempo en el poder”.

-¿Ha hecho falta que los socialistas canarios escucharan a sus compañeros de Tenerife, históricamente muy críticos con CC, para que se produjera este terremoto político?

“Hemos vivido, en los últimos cuatro años, una agresividad nunca antes vista por parte de CC, sobre todo en la isla de Tenerife. Y, efectivamente, los compañeros de otras islas y la dirección regional han interpretado la situación correctamente. Yo siempre dije, en los peores momento de la ruptura del pacto, en 2016, que los socialistas estábamos tomando nota de lo que venía ocurriendo, de esas faltas de respeto a un partido con 140 años de historia. Y el tiempo pone las cosas en su sitio”.

-¿No teme que la envergadura de los problemas sociales y económicos que tiene Canarias disipe la ilusión del cambio político?

“No. Yo creo que hay un Gobierno realmente magnífico que está afrontando desde el minuto uno los grandes desafíos de Canarias, y que la ciudadanía lo está percibiendo así. Más allá de la confrontación permanente con Ejecutivo central, está el propósito de este Gobierno de dar cuenta de su gestión y de no esconderse bajo otras administraciones, como hacía CC, enfrascada en una beligerancia injustificada nunca antes vista, mientras se evidenciaba su clara falta de proyecto”.

-Históricamente, CC ha sido capaz de hegemonizar una cierta idea de canariedad, ¿no debería el PSOE canarizarse igual que se euskaldunizó el socialismo vasco o se catalanizó el socialismo catalán para disputarle estos conceptos culturales a CC?

“CC no defiende más los intereses de Canarias que ninguna otra formación. Defiende sus intereses. El trabajo del resto de los grupos políticos es desenmascarar esta dinámica. Ese discurso cansino de que son la voz canaria en Madrid ha durado demasiado. Con nuestro actual modelo de partido, hemos desalojado a CC de las principales instituciones de Canarias. Los intereses de la Islas los defiende el PSOE en el Ejecutivo de España, donde nosotros podemos gobernar y CC, no. Tenemos una organización perfectamente vertebrada en todo el territorio nacional, y hay una dirección regional que defiende, como nadie, los intereses de Canarias”.

-¿Si gana el PSOE, cumplirán ustedes por fin con los objetivos de financiación que marca el REF para Canarias?

“Nuestro propósito es cumplir con todo lo establecido, tanto en el ámbito presupuestario como en el de las competencias”.

-Usted fue director de Turespaña. Con lo de Thomas Cook y la crisis de la turoperación, ‘la vergüenza a volar’ por conciencia mediaombiental o los problemas de conectividad, ¿vamos hacia una tormenta perfecta del turismo en Canarias?

“Yo creo que tanto el tejido empresarial canario como la administraciones están dando una respuesta sobresaliente a crisis coyunturales como la de Thomas Cook. Se está recuperando la conectividad a un ritmo muy bueno, incluso se está intentando mejorarla. Canarias es un destino líder en calidad y competitividad con una oferta alojativa de muy bien nivel. Más allá de los titulares, vamos a seguir siendo un destino puntero”.

-¿Hacia dónde se tiene que encaminar el modelo turístico para adaptarse a las nuevas circunstancias?

“Canarias y el conjunto de España deben orientar los esfuerzos de captación y promoción al turista cosmopolita, el que disfruta de distintos aspectos del destino: la cultura, el clima, las playas, la gastronomía. Es un turista que incrementa notablemente el gasto en destino. El modelo turístico está en mutación constante, y en el caso de Canarias está orientado a tener una planta alojativa de nivel, y el esfuerzo, a escala pública y privada, debe ser mejorar los espacios del destino, con una política transversal de las distintas administraciones para mejorar infraestructuras como puertos y aeropuertos”.

-¿Echa de menos la política local? Usted podría haber sido secretario general en las Islas…

“Son etapas que se van desarrollando y cumpliendo. Tanto a nivel municipal como en el Parlamento canario fueron momentos muy interesantes. Ahora me siento muy desarrollado en la labor que estoy cumpliendo, a nivel orgánico, como secretario federal de Relaciones Internacionales, y en el grupo parlamentario socialista en el Congreso”.

-¿Con quién está de acuerdo en el Puerto de Fonsalía, con el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que se ha mostrado crítico, o con Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, que es un firme defensor?

“No es solo la postura de Pedro Martín. El consejero de Transportes, Sebastián Franquis, dijo en el Parlamento de Canarias que el proyecto del Puerto de Fonsalía no estaba en discusión, y que forma parte del Gobierno de Canarias. Por tanto, vamos a trabajar por que sea una realidad. El resto de formaciones que respaldan al Gobierno canario también lo consideran necesario”.

-Sí Podemos Canarias no lo apoya…

“El PSOE va a trabajar en esa dirección y el Gobierno de Canarias va a trabajar en esa dirección”.

-Una pregunta general: el abuso del relato político por parte de los partidos, ¿no va en detrimento de una política profunda y reflexiva? Ya no hay versos sueltos, como Maragall…

“Creo que, en el caso del PSOE, el debate interno siempre está presente. A nivel territorial es indiscutible. Y en el tema catalán, también. Lo que sí hay es inmadurez en otras formaciones políticas”.

-Para terminar: dígame un libro que le haya marcado…

“Yo no soy un devorador de novelas, pero sí leo muchas biografías,. Tengo curiosidad por conocer el proyecto vital de aquellos que han superado adversidades, la trayectoria vital de algunos de nuestros referentes. Una que me gustó mucho fue la de Felipe González, escrita por Alfonso Palomares. Otro libro importante fue ‘El arte de la prudencia’, de Baltasar Gracián”.

El mirlo sureño de camisa blanca que se hizo un sitio en Ferraz

El socialismo español ya no tiene ese aroma a cigarrillo, camisa de cuadros y americana raída que triunfó entre la izquierda sesentayochista. Hay más bien un toque de gomina y el porte atlético con el que llegó Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2014, vestido con camisa blanca reluciente, como para empezar de cero, sin las amarras de Rubalcaba y Zapatero. Igual de blanca era la camisa con la que llegó a la entrevista Héctor Gómez, 40 años, graduado en Derecho, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Turismo. Concejal de 2007 a 2015 en Guía de Isora, ese año fue elegido diputado en el Parlamento canario. Sanchista cuando Sánchez pasó a las catacumbas, presidió la gestora del PSOE de Tenerife, y se convirtió en secretario federal de Relaciones Internacionales cuando el líder volvió por la puerta grande. Tras la moción de censura a Rajoy, fue nombrado director de Turespaña y luego candidato al Congreso el 28-A. Repite, muy a gusto en Madrid, haciendo camino, y ya veremos lo que le depara el futuro.