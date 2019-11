Hoy pueden votar 1,7 millones de canarios

Son 1.726.845 los ciudadanos de Canarias que, hoy domingo, pueden ejercer su derecho a elegir a sus 26 representantes en unas Cortes Generales que, sin lugar a dudas, están obligadas a no volver a repetir lo que sería el enésimo fracaso de los políticos españoles, incapaces en los últimos años de la principal responsabilidad inherente a su condición como representantes de la soberanía popular: dotar a España de un gobierno estable. No en balde, hoy se celebran las que serán las decimoquintas elecciones generales que se celebran en este país durante su actual etapa democrática, y cuatro de esas citas con las urnas han tenido lugar en los últimos cuatro años.

Con su papeleta, los electores isleños designarán a 15 diputados (siete por la provincia tinerfeña y ocho por la de Las Palmas) y a once senadores (tres por Tenerife y Gran Canaria y uno por cada una de las Islas no capitalinas salvo La Graciosa). Cabe recordar que hay otros tres senadores que son elegidos directamente por el Parlamento de Canarias y no a través de las urnas.

Mientras, en el conjunto de España, más de 37 millones de españoles designarán a quienes ocuparán los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado entre las 1.276 candidaturas que concurren a estos comicios.

Para que todo vaya bien, tal y como informa Europa Press, serán 4.382 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Canaria quienes velarán por la seguridad durante estas elecciones en Canarias. De esta cifra, 1.980 serán agentes de Policía Nacional, 1.887 de la Guardia Civil, 467 de las policías locales y 48 de la Policía autonómica (24 en Tenerife y otros tantos en Gran Canaria). Sirva como anécdota que el número de policías para este 10-N es superior al dispositivo del pasado mes de abril en 618 efectivos, lo que supone un 16,4% más, según datos de la Delegación del Gobierno en Canarias. En este sentido, todos los cuerpos aumenta ligeramente el número de agentes: Policía Nacional (+45), Policía Local (+18), Policía Canaria (+4) menos la Guardia Civil, cuya subida en el número de agentes es de 551 más. Respecto al reparto del dispositivo de seguridad por provincias, en Santa Cruz de Tenerife habrá 2.084 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por 2.293 en la de Las Palmas. Por Islas, Tenerife será la que tenga un mayor número de agentes vigilando por la normalidad de las elecciones con 1.768 efectivos, por delante de Gran Canaria, que tendrá 1.689 funcionarios.

Lo que viene

Los diputados y senadores elegidos en las generales de este domingo tomarán posesión de su escaño el próximo 3 de diciembre, el día en que se constituyan el Congreso y el Senado en sendas sesiones plenarias con las que se abrirá la decimocuarta Legislatura. A tenor de las encuestas, hasta nueve grupos parlamentarios pueden formarse en la Cámara Baja, lo que supondría una plusmarca desconocida para nuestra democracia y obligaría a incrementar en 400.000 euros la partida anual de subvenciones.

Las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado comenzarán a las nueve de la mañana de ese primer martes de diciembre (hora canaria) y se desarrollarán de forma simultánea.

En el Congreso, la sesión será presidida por el diputado electo de mayor edad al que asistirán como secretarios los dos más jóvenes, que se encargarán de leer los nombres de los electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos. Si no hay cambios, la presidencia de edad volverá a ser para el socialista Agustín Zamarrón, de 73 años. La votación para elegir a los miembros de la nueva Mesa del Congreso serán, probablemente, un anticipo de los pactos que permitirán la investidura del futuro Gobierno de España.