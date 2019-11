Hoy se darán las primeras explicaciones oficiales sobre el caso Juan Luis Guerra

Tras las investigaciones periodísticas llegan las primeras explicaciones oficiales. Fue el pasado martes 29 de octubre cuando DIARIO DE AVISOS adelantó las presuntas irregularidades que se detectan en el expediente de contratación del artista dominicano Juan Luis Guerra con vistas al concierto que ofreció el pasado 9 de marzo en el marco del Carnaval de Día, y que costó más de medio millón de euros, cobrados por un particular, Alfredo Moré Silva.

Ahora, nueve días después y gracias a la iniciativa del concejal de Izquierda Unida y líder de Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, comparece hoy en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el actual concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova (PSOE). Habida cuenta de que ha pedido una investigación a fondo, cabe suponer que la entonces concejal de Fiestas capitalina, Gladis de León (Coalición Canaria), aprovechará la ocasión para intervenir en dicha comisión.

El arranque de esta nueva cita del órgano de control municipal está previsto a las nueve de la mañana, y la comparecencia de Martín Casanova es la segunda, tal y como se refleja en el orden del día, fijado desde primeros de semana.

Sin acreditar

Entre las presuntas irregularidades, probablemente la más destacada es que en el expediente nadie acredita estar en posesión de los derechos de Juan Luis Guerra, cuando esa es la única justificación posible para una contratación que se llevó a cabo sin publicidad y por la vía de urgencia.

También ha llamado poderosamente la atención el hecho de que apareciera un segundo expediente en posesión del exgerente de Fiestas, José Ángel Alonso, y que en este se incluyera un pliego técnico para contratar con Radio Club Canarias, cuando ya hay otro que finalmente se firmó con el ya citado Alfredo Moré, un exbailarín del Tropicana afincado en Tenerife que tiene una academia de salsa en La Cuesta.

Por si fuera poco lo expuesto, entre ambos expedientes hay un desfase de, aproximadamente, unos 90.000 euros.

Además de algunos errores gruesos en datos económicos, también hay dudas sobre si se certificó la solvencia económica de Moré Silva (hay una carta de Lourdes Santana, la directora de Radio Club Canarias, que pretende servir como tal), el importe total de lo abonado por el concierto de Juan Luis Guerra y el hecho de que la mitad se abonase por adelantado.

Resta añadir que, en caso de no considerar “convincentes” las explicaciones que se le ofrezcan hoy, Ramón Trujillo tiene previsto denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

José Ángel Martín: “El expediente está mal hecho; es una chapuza”

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento santacrucero, José Ángel Martín (PSOE), volvió ayer a mostrar su notable contrariedad sobre cómo se contrató el concierto ofrecido por Juan Luis Guerra el pasado 9 de marzo. “Este expediente está mal hecho y es una chapuza”, sostuvo ayer Martín en Radio Marca Tenerife, para a continuación recordar que “lo primero que dicen desde Coalición Canaria es que está perfecto, luego que fue un error humano, y ahora instan a que sea investigado cuando hace tres días la alcaldesa advirtió de que sería así”. El socialista manifestó que espera “que se aclare ese expediente porque yo no sé lo que ha pasado teniéndolo en la mano, lo que es muy grave. Hay cosas que se tienen que justificar con motivos y aquí no está. Se pasó de una cosa a la otra sin ninguna explicación”, para luego recalcar que “en el expediente administrativo no aparece nadie que tenga los derechos de Juan Luis Guerra en Santa Cruz de Tenerife. La Intervención, lo único que hace es establecer si hay crédito y si es suficiente, no hace más”.