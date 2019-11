Jorge Javier Vázquez habla sin tapujos sobre su relación con el alcohol

El presentador de ‘Sálvame’ y ‘GH’, Jorge Javier Vázquez, narró el pasado miércoles su mala experiencia con la bebida. Lo hizo en el blog que comparte con la revista Lecturas, donde aseguró que “cada vez paso más tiempo sin beber alcohol; con mi ex bebía a diario“, detalló.

El premio Ondas a mejor presentador en 2009 se sometió a unos análisis de sangre el pasado verano. En los resultados se detectó que el organismo de Vázquez no metaboliza bien las bebidas alcohólicas, si bien este afirmó que “gracias al alcohol he vivido momentos mágicos”.

Jorge Javier Vázquez confesó que empezó a “beber gin-tonics” cuando comenzó “a salir por el ambiente gay“.

“Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral me dirigía a la barra y me pedía una copa. Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo”, desveló.

“La segunda o tercera copa me la tomaba por aburrimiento, porque no encontraba con quien ligar o porque el que me gustaba pasaba de mi”, aseguró.

“Muchas personas me envían esa fotografía para avergonzarme, pero la realidad: vergüenza debería haberles dado a esas personas que no tuvieron la delicadeza de despertarme”, sentenció.