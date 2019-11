La actriz Salma Hayek se enamora del atardecer de esta isla canaria

Salma Hayek, que se encuentra rodando la nueva superproducción de Marvel, Los Eternos, ha dejado claro en redes sociales su amor por Lanzarote, isla a la que se ha desplazado la grabación después de haber comenzado en Lanzarote.

Hayek disfruta de un espectacular atardecer en Lanzarote mientras bebe una cerveza relajándose tras el rodaje.

There was a beautiful sunset but every time my face came into frame it scared the colors away pic.twitter.com/7vgvRzRxqq

— Salma Hayek (@salmahayek) November 23, 2019