La cantante Ariana Grande desvela que sufre un grave problema de salud

Malas noticias para los fans de Ariana Grande. La cantante estadounidense tuvo que cancelar el concierto que iba a realizar anoche por motivos de salud y esto hace peligrar el resto de su gira, Sweetener World Tour, una serie de conciertos muy esperados por todo el mundo que terminó el pasado mes de octubre su etapa europea y ya ha vuelto a Estados Unidos.

Precisamente, los seguidores que esperaban verla anoche en directo en Lexington (Kentucky), no pudieron hacerlo debido al dolor que sufre en la garganta al cantar. Según contaba la artista en redes sociales se encuentra gravemente enferma, lo que su doctor no le permite continuar con su agitada agenda: “Hola amores, todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto de Londres”, comienza diciendo la cantante en un vídeo en las historias de su cuenta de Instagram, haciendo referencia al concierto que dio en Londres el pasado día 16 de octubre.

“No sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos. Me he despertado 10 veces peor y me duele muchísimo al tragar. No sé qué está pasando pero desafortunadamente no voy a poder actuar esta noche por lo que estoy decepcionada y lo siento muchísimo. Estoy decepcionada. Obviamente se devolverá el dinero de las entradas. Estoy devastada. Gracias por vuestra compresión y amor. Os mantendré informados tan pronto como sepa qué está pasando con mi cuerpo pero gracias por vuestra comprensión y lo lamento muchísimo”.

Así, desesperada y entre lagrimas, explicaba la complicada situación que esta viviendo, asegurando que tiene miedo de no poder continuar con el resto de la gira. De momento queda en el aire el concierto que tiene pendiente mañana en Atlanta, el 24 en Tampa y el 27 en Miami, dependiendo de lo que le diga su médico. Ella misma espera estar recuperada para diciembre, retomando en ese momento su gira y encajando en ella de nuevo los conciertos que tengan que ser cancelados. Por ahora, Ariana se encuentra en cama, guardando reposo y conectada a una intravenosa por la que le suministran vitaminas, como bien ha enseñado en sus redes sociales. ¡Esperamos que se recupere pronto!