Las expertas que atienden a las víctimas de violencia, en precario

La plantilla de la entidad Mundo Nuevo, que opera los Servicios Insulares de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género de Tenerife, dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) del Cabildo de Tenerife, exige una reunión urgente con los representantes de la Corporación “tras haber sido ignoradas las cuatro peticiones solicitadas entre mayo y julio, de cara al fin del contrato de licitación”.

Judith Álvarez, responsable de USO-Canarias, recordó que la plantilla, compuesta por casi 70 trabajadoras, está “con la incógnita de saber cómo serán sus condiciones laborales en la nueva licitación, pues actualmente el contrato está vencido. Mundo Nuevo trabaja en prórroga y no se conocen aún las condiciones del nuevo pliego”.

El último contrato ha mostrado sus carencias “cuando se actualizaron las tablas salariales” del convenio sectorial de “intervención social”, en febrero de este año, y que incluían subidas tanto para 2019 como con carácter retroactivo a 2018. En el caso de esas mensualidades, “las trabajadoras tuvieron que negociar con la Entidad pues ésta no tenía margen de subida salarial con las condiciones del contrato actual”.

Por eso, una de las demandas que tiene la plantilla es que se contemple un “mecanismo de adaptación de tablas salariales al contrato, para garantizar que las subidas estipuladas hasta 2021, pero también las posteriores que pudieran conseguirse, se apliquen de forma automática a las trabajadoras” continúa Álvarez.

Los permisos retribuidos es otro de los puntos que necesitan tratar para el nuevo pliego. “Las condiciones del contrato son muy estrictas en lo que tiene que ver con las rotaciones de personal, y eso impide que las trabajadoras puedan disfrutar de las vacaciones y los permisos conciliando la vida personal. Por eso, también pedimos que se contemple una mayor flexibilidad en este sentido”, señaló la responsable de USO-Canarias. A las trabajadoras les urge que se redacte el pliego con las actualizaciones, pues Mundo Nuevo “ya ha advertido en varias ocasiones que, en prórroga, tendrá dificultades para asumir las subidas salariales y que, algún mes, podría no pagar a tiempo”, algo que hasta ahora no ha ocurrido, relató.

Una gravísima situación

La consejera de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, señaló en una reciente entrevista al DIARIO su preocupación porque “el IASS está colapsado, y eso afecta no solo administrativamente, sino a todos los servicios que atañen a esas personas”. Franquet reconoció la grave situación “de toda la red de violencia de género, pisos de acogida y oficinas municipales”, ya que “todo está sin contrato”. Funcionan “porque son servicios públicos esenciales y la gente no te deja tirado”, reconoció. “Hay entidades que dicen que no quieren seguir trabajando con el Cabildo porque los contratos terminan, no se renuevan y no pagamos a tiempo”, reconoció la presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) cuya área social ha privatizado la gestión a través de concursos donde se presentaban ONGs y empresas del tercer sector.