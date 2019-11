No había ocurrido hasta ahora: despedido por bajas intermitentes justificadas

La empresa Atento ha formalizado el primer despido en Lleida por bajas intermitentes justificadas tras hacerse pública a finales de octubre la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas aunque sean intermitentes.

Así lo ha denunciado en un comunicado el sindicato UGT, según el cual Atento ha despedido a la presidenta del comité de empresa de su centro en Lleida y representante de la UGT de Catalunya “haciendo uso del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que justifica la despido objetivo de un trabajador que falte el 20% o más de días laborables en su centro de trabajo de forma justificada durante dos meses”.

El sindicato recuerda que la sentencia del 16 de octubre del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta contra un apartado del artículo 52.

“Consideramos que esta sentencia avala el despido por faltar reiteradamente al puesto de trabajo, aunque exista una causa justificada, y que es inadmisible para los derechos constitucionales de los trabajadores”, señala UGT.

El sindicato señala que Atento Lleida utiliza “esta inaceptable causa de despido para prescindir de una representante de los trabajadores que desde hace meses denuncia la deriva de los derechos laborales que están sufriendo las más de 200 trabajadores y trabajadores del centro de Lleida”, recoge el comunicado.

La vicesecretaria general y coordinadora de sectores de la UGT-FeSMC de les Terres de Lleida, Margarita Pascual, ha explicado este jueves que la plantilla de Atento se concentrará este viernes en la puerta del centro de trabajo de Lleida para protestar contra el despido de la trabajadora.

💪 “Arribarem fins on faci falta per revertir la situació. Defensarem treballadors #AtentoLleida i ara especialment a la presidenta del comitè per aquesta injusta decisió”, apunta José Luis Aguilà, secretari general @UGTTerresLleida @ugtcatalunya.

