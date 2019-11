Victoria López: “El precio de la vivienda impide que se cubra el empleo en el Sur”

“La escasez de vivienda y el precio de los alquileres hace imposible que se cubra la demanda de empleo en el sur”, señaló Victoria López, vicepresidenta de Ashotel, en declaraciones a Onda Tenerife, quien remarcó que “el paro no está en Adeje, está en el norte”, en repuesta a José Miguel Rodríguez Fraga, quien en el gran debate del Turismo de DIARIO DE AVISOS se preguntó “como es posible que no termine de bajar el paro cuando cada vez tenemos más turistas”.

La presidenta del Grupo Fedola, desde la World Travel Market de Londres, explicó con su propio ejemplo los problemas de movilidad en la Isla. “ Yo soy una persona que vivo en el norte de Tenerife y cada día cojo las dos autopistas para ir a mi puesto de trabajo en el sur. Es imposible que una persona que viva en el norte, donde hay más paro, pueda trasladarse al sur por el gasto de transporte y el tiempo. Tengo muchas solicitudes de trabajo, pero los jóvenes recién formados no pueden ir a Adeje porque no hay viviendas y los precios de los alquileres son excesivos para los trabajadores del sector turístico”.

López no se mostró tan entusiasmada como el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, por las cifras de turistas con las que se va a cerrar 2019, la tercera mejor de la historia con quince millones de visitantes. “Esas cifras hablan de entradas de pasajeros en Canarias, no de turistas, porque en el sector turístico hemos bajado los porcentajes de ocupación y calculo que hemos perdido un millón y medio”, añadiendo que “sin quitar la importancia a esa cifra, yo estaría preparándome para el futuro, que lo tenemos bastante incierto, sobre todo el verano que viene. Y seguimos dependiendo de los aviones y en eso no estamos para tirar cohetes. No quiero ser alarmista, pero la globalización y el monopolio de compañías aéreas no es para Canarias una buena noticia”.

Aún así se muestra optimista tras las primeras reuniones en Londres: “Vamos a seguir contando con el turista británico, porque aquí nadie habla de brexit, del que parece que todo el mundo está agotado, aburrido ya. Hay mucha predisposición a seguir contando con Tenerife de los turoperadores tradicionales y de los pequeños”.

Premio al GF Victoria

El hotel GF Victoria fue galardonado como el establecimiento hotelero con las mejores habitaciones accesibles de Europa y el Mediterráneo en los Premios a la Excelencia Condé Nast Johansens 2020. La ceremonia de entrega de esta prestigiosa distinción se celebró en el hotel The May Fair de Londres.

Una línea aérea canaria

Para Victoria López, tras la compra de Air Europa por IAG (Iberia), es hora de pensar en “esa magnifíca locura de tener nuestra propia compañía aérea, porque el sector significa el 40% del IPB. Tenemos establecimientos de primer nivel, un destino consolidado y solo nos falta garantizar los vuelos”. Para ella, esa compra “es una mala noticia, porque cuando quieran aplicar los precios para viajar a Canarias estaremos secuestrados por ellos. No sabemos cómo ha sido la venta de Globalia a Iberia, pero supongo que los aviones seguirán en el mismo conglomerado, pero es evidente que la competencia se reduce y los hoteleros estamos preocupados”. Recordó que “al menos seguimos teniendo compañías como Jet2, Tui, Monarch, Easy jet. Vamos a ver que pasa con Ryanair, pero con la reducción de vuelos regulares y con eso también perdemos turismo de calidad”.