Visocan advierte a los vecinos de Añaza que, o firman, o habrá desahucios

La empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias, Visocan, ha enviado una carta a numerosos vecinos de los dos bloques de pisos ubicados entre la avenida de Bentacayse y la calle de La Coruja, en Añaza (Santa Cruz de Tenerife), en la que se les advierte de que, o firman los nuevos contratos, o habrá desahucios.

Cabe puntualizar que se trata de las 358 viviendas que el Banco Santander pretendía vender a un fondo buitre llamado Cerberus y que, para evitarlo, el Gobierno de Canarias (entonces controlado por Coalición Canaria) terminó comprando dicha entidad bancaria por cerca de 25 millones de euros. Estas viviendas fueron construidas en parcelas públicas por un constructor privado que luego quebró.

Ahora, en las referidas cartas, que vienen firmadas por el gerente de Visocan, se sostiene que en nombre de dicha empresa pública “está obligado a adoptar medidas legales oportunas a fin de proceder al desalojo del inmueble, al carecer esa parte de título legal alguno que le ampare para continuar ocupando la vivienda aludida”.

Promesas

Sin embargo, una portavoz de estos vecinos, Engrisay Padrón, sostuvo ayer, en conversación con DIARIO DE AVISOS, que los vecinos afectados “nos sentimos engañados, porque cuando se produjo la compra nos prometieron que se tendría en cuenta la situación de cada familia y que no subirían los precios de los alquileres”.

Según Padrón, “la realidad es que ahora nos mandan una carta en la que nos dicen que, si no firmamos el nuevo contrato, que incluye un aumento de los alquileres porque nos han prorrateado la deuda que había con el Santander entre todos, o nos quedamos sin la casa”.

En cuanto a la premura, Padrón detalla que “ellos dicen también que llevan enviándonos cartas desde hace seis meses, pero le puedo asegurar que no hemos recibido ninguna. Desde luego, en mi caso, le garantizo que no me llegó ni una sola”.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la actual concejala de Atención Social y Vivienda, Marta Arocha (PSOE), explicó ayer a este periódico que, desde su departamento, se ha hecho lo que entiende podían hacer por estos vecinos.

“Por una parte hemos solicitado a Visocan que regularice cuanto antes la situación de estas familias, para que así puedan acceder a las ayudas municipales para el alquiler. Por otra parte, hemos priorizado, en lo posible, la tramitación de esas ayudas para que puedan estar concedidas antes de fin de año”, declaró Arocha