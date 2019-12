A la funcionaria Begoña le bajan el sueldo por ‘vaga’

No cogía el teléfono, no seguía las instrucciones y trabajaba considerablemente menos tiempo que sus compañeros. Enumerándolas de esta manera, la jefa de Begoña, funcionaria en el Tribunal de Cuentas, decidió bajarle el sueldo en el año 2016. La penalización no afectó a su salario base, pero su superior le recortó el complemento de productividad porque, según ella, había disminuido su rendimiento.

Funcionaria de carrera del Cuerpo de Auditoría y Control Externo, con destino en el Departamento Segundo de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, el plus de productividad que recibía sufrió un severo descuento, de los 1.313 euros que cobraba a los 737 euros, debido a los 15 días de baja que estuvo en un semestre, más un descuento adicional de 414 euros —por el bajo rendimiento— en concepto de penalización.

Recientemente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha respaldado en una sentencia publicada el pasado 4 de diciembre que la Administración Pública puede bajar el sueldo mediante un complemento de productividad a aquellos funcionarios que no sean productivos o hayan bajado su rendimiento laboral, según recoge este miércoles el diario El Mundo.

