Álvaro de Marichalar llega a Tenerife dentro de su reto solidario de dar la vuelta al mundo

Dentro de su reto de lograr dar la vuelta al mundo en moto de agua, Álvaro de Marichalar ha llegado a Tenerife en una nueva etapa de esta prueba que tiene a Canarias dentro de su segunda etapa, tras haber partido e Gibraltar y antes de emprender rumbo al Caribe.

“Tengo mucha ilusión y esperanza de intentarlo. No sé si mañana saldré o no, ni siquiera si conseguiré completar esta aventura, pero eso también es bonito; debemos vivir el día a día” a dicho ante los medios de comunicación congregados en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

“La Isla me da fuerza”, dijo, porque siente “las buenas vibraciones de las canarias y los canarios”, indicó: “España fue el primer país que pudo dar la vuelta al mundo, partiendo el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla, como yo. En aquella ocasión solo 18 lo lograron de 250 personas. Esta es la historia de la humanidad y de nuestro país”.

Cuestionado por la exigencia física y mental, indicó que “no es sencillo” pero que lo importante es “darlo todo”. “Yo aprovecho para dar charlas en los puertos a los que llego, eso me hace tener contacto con la gente, te ayuda a renovarte, a conocer historias y a crecer como persona”, finalizó antes de lanzar un mensaje muy claro: “Debemos cuidar nuestros mares, nuestra naturaleza. Yo solo enseño lo que encuentro en la mar. He encontrado una tortuga muerta viniendo a la Isla, veo muchas, no podemos creer que los recursos no se acaban. Eso no puede ser”.