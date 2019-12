Carmen Conesa: “El personaje de Morticia es maravilloso, es un regalazo”

Muchos recordamos a Carmen Conesa de la mítica serie de Televisión Española Las chicas de hoy en día, con su gran melena rubia y rizada. Por eso, el cambio de imagen que realiza cuando entra en el traje de Morticia impacta. La actriz catalana (Barcelona, 1960) interpreta uno de los personajes icónicos del cine y la televisión en el musical La Familia Addams, que estará en el Auditorio de Tenerife desde hoy (18.00 y 21.20 horas) hasta el 4 de enero, con nueve funciones. Un espectáculo terroríficamente divertido.

– ¿Cómo conoció a La Familia Addams?

“Las primeras imágenes que vi de La Familia Addams fueron en la serie en blanco y negro de los años 60. Y luego también leí el cómic de Charles Addams. Me gustan mucho los cómics. Pero, por ejemplo, nunca he visto las películas”.

– Para disfrutar del musical no hace falta haber visto ni las películas ni la serie, ¿verdad?

“No, en absoluto. Sigues la historia perfectamente. De hecho es una historia nueva con los mismos personajes”.

– La obra habla de enfrentarse a los cambios, de aceptar al diferente.

“Exacto. En aceptar lo que es la diferencia de caracteres, maneras de pensar, estilos de vida. Aceptarse unos a otros. Un poco es la moraleja que podría quedar, aparte de la risa y el pasarlo bien todos, pero, sobre todo, de aceptar la diferencia, que eso es maravilloso como metáfora”.

– ¿Qué tiene de singular este montaje español de La Familia Addams? ¿Qué le diferencia del de Broadway?

“De singular yo diría que tiene, según nos han comentado incluso los propios productores estadounidenses, el ritmo, que es frenético; muchas risas y también que muchos de los chistes de la función tienen un humor muy español, con nuestras idiosincrasias. La adaptación es de Esteve Ferrer, que también es el director. Todo eso hace que el público español se acerque y le sea muy fácil y cercano el espectáculo. Los personajes están dibujados con el prototipo de la película y los personajes Addams que son muy neoyorkinos, excepto Gómez, que es más latino y se acerca mucho al carácter español”.

– Está, además, el tango.

“Hacen del tango su momento de acercamiento y de intimidad sexual”.

– ¿Las letras de las canciones están adaptadas también a la idiosincrasia española?

“Sí, y con muchos chistes respecto a la política actual, todo lo que es nuestro humor español”.

– ¿Cómo afrontó el personaje? ¿Le dio su toque personal? Porque en el imaginario colectivo tenemos a Anjelica Huston como Morticia.

“Para afrontar el personaje me ayudó muchísimo el director y el vestuario. En cuanto te pones la peluca negra y escondo mis rizos debajo, enseguida te da una manera diferente de caminar y de verte. Yo no acudí a la película a mirar la interpretación de Anjelica Huston. Prefería hacerlo más mío, a mi manera. Con ayuda del director, que me conoce mucho, compusimos un personaje con mi humor, mi voz y mi manera de ser. Ha sido muy emocionante hacer este personaje, tan reconocible por el público y hacerlo mío. El papel de Morticia es maravilloso. Es un regalazo porque nos lo pasamos cada noche estupendamente”.

– El vestuario y el maquillaje es impresionante. ¿Tardan mucho en prepararse?

“Estamos ya un poquito entrenados. Tenemos que ir como una hora y media antes para poder hacer todo el ritual. El maquillaje es muy blanco, yo me maquillo todos los brazos, el pecho, cara, cuello… La verdad es que sí tiene un proceso de transformación. Luego recogerme todo el pelo, que tengo bastante, dentro de la media para que se aplaste… Está muy bien diseñado por parte de Felype de Lima, que se ha encargado del diseño escénico y el de vestuario, y también por parte de todos los maquilladores”.

– ¿Qué tienen los musicales para que estén teniendo este resurgir tan grande en España?

“La verdad es que sí. Yo creo que con tanto aumento del uso de las redes sociales, y que todo se puede ver a través de una pantalla pequeña o grande, el ver un directo en el que los actores cantan, bailan e interpretan, y es una fiesta, entre concierto, con música en directo, pues hace que la gente tenga ganas de ver a los actores en directo”.

– Ha hecho de todo como actriz: teatro, televisión y cine. ¿En qué formato se siente más cómoda o cuál prefiere?

“Yo me quedo con cualquiera de los medios en el que haya un buen guion y, sobre todo, una buena historia que contar, y actores y directores de calidad. Donde haya calidad, me es igual que sea teatro, televisión o cine. Yo ahora mismo estoy en la serie Merlí, de Movistar+, con un papel maravilloso, una pija millonaria, madre de uno de los chicos. Estoy súper contenta y feliz porque la gente está diciendo cosas estupendas de la serie”.

– ¿Qué tal el cine español? ¿Cómo ve las nominaciones de los Goya?

“Pues muy bien porque además yo soy académica. Creo que hay un nivel precioso este año. Está la cosa difícil de escoger. Hay muchas ganas de ir a la ceremonia en Málaga”.