Cristina Ramos: de su timidez en las calles al descaro en los escenarios

El triunfo de los canarios en los programas de talentos siempre genera cierta expectación. Hacer piña para apoyar, votar y acompañar al concursante forma parte del ADN de los isleños, que se sienten identificados en los logros de sus compatriotas. Cristina Ramos sabe muy bien qué es sentirse arropada por el público canario, como ganadora de Got Talent España (2016), La Voz México (2018) e invitada de diferentes ediciones internacionales del programa ‘Got Talent: The Champions’ siempre ha sentido “el calor de su tierra, pese a la distancia”.

La puerta de la habitación 238 del Hotel Mencey la abrió el 10 de octubre una Cristina Ramos tímida, sencilla, humana. “Soy muy familiar, muy casera, algo niña a veces e incluso un poco inocente”, cuenta con mirada risueña antes de invitarnos a entrar y disculparse por el desorden en el que se encuentra envuelta minutos previos de hacer las maletas para regresar a su Gran Canaria natal.

En la mesita de noche descansaba el Premio Taburiente otorgado por DIARIO DE AVISOS, “lo dejé ahí antes de irme a dormir ayer [el miércoles 9 de octubre para el lector], y hoy cuando me levanté lo miraba aún intentando digerir las emociones acumuladas; lo que realmente llena a uno es el cariño de tu gente y ver que lo que has hecho, ha trascendido”.

En el baño del hotel, Ramos despliega su estuche de maquillaje y empieza a prepararse para la sesión de fotos de esta entrevista. Base, corrector, máscara de pestañas y un pintalabios de color rosa. “El maquillaje es otra de mis pasiones, es algo que me divierte”, cuenta mientras se peina. El toque final, dar volumen al cabello, “me gusta llevarlo a lo leona”. Cuando termina el proceso sigue siendo la misma, aunque se siente más cercana a la estrella que pisa fuerte: “cuando canto me siento electrificada, con ganas de demostrar y de ser incluso hasta descarada”.

La mezcla de rock y lírico de Freddie Mercury le influenció desde pequeña, “con 12 años me regalaron su disco ‘Greatest Hits’ y me enamoré de su versatilidad, de su chispa a la hora de cantar”. La faceta de mujer poderosa la tomó de sus referentes femeninos; “conocí a Mónica Naranjo cuando estaba en el Conservatorio, por aquel entonces mis profesores me decían que lo ideal era buscar la homogeneidad en la voz y de repente me encontré con esta mujer, que no solo hace lo que quiere cuando canta, sino que logra que suene muy bonito”. De Mariah Carey tomó los agudos: “ella hacía ver que llegar al whistle tone era fácil y yo me preguntaba cómo lograba emitir esos sonidos”.

La apuesta de Ramos es llevar la lírica a todos los públicos, aunque “esta fusión no está bien vista por los puristas”. De estas críticas no ha estado exenta la catalana Rosalía, quien aúna flamenco con ritmos urbanos en éxitos de calado mundial; “Rosalía es una artistaza, es muy buena en lo suyo y tiene una base, el resto se construye a partir de esa base que es bestial”, señala la canaria. Esa mezcla de estilos marca la singularidad de un artista en el siglo XXI, su capacidad de reinventarse y sorprender. En el caso de Ramos, se basa en la escuela norteamericana, en la versatilidad de los cantantes de musicales; “para mí es importante tener la mente abierta, de todo se aprende”.

EL SUEÑO DE EUROVISIÓN

Seis nombres sonaban en España como posibles representantes del país en el Festival Europeo de la Canción. Solo trascendieron los nombres de cuatro de ellos: Blas Cantó, Diana Navarro, Ruth Lorenzo y Cristina Ramos. El representante definitivo será Blas Cantó, tras una decisión tomada unilateralmente por Radio Televisión Española. Para la canaria no ha sido una decepción, “soy de las que se quedan con lo bonito de lo que ha ocurrido y con el hecho de que tras años de duro trabajo, en España se me tiene en cuenta”.

‘La la la’ de Massiel, ‘Bandido’ de las Azúcar Moreno, ‘Quédate Conmigo’ de Pastora Soler, o ‘Tu Canción’ de Amaia Romero y Alfred García demuestran que las canciones que España lleva a Eurovisión pasan a formar parte del recuerdo de varias generaciones. “Mi propuesta era un tema muy Cristina Ramos y reflejaba lo que me ha posicionado, mi sello, que es la fusión entre estilos cañeros como ópera rock u ópera pop”.

El evento no deportivo más visto del mundo, con una audiencia que el año pasado superó los 28 millones de espectadores, sirve como escaparate para los artistas participantes. Son 41 los países que han confirmado su asistencia en el 2020, ahí reside la importancia de que el “espectador, que es quien va a votar, se quede con lo que tú hiciste”, valora la artista, que se imagina sobre el escenario eurovisivo con una apuesta “muy potente que incluya un giro radical de estilos”. Casualidad o fruto de una invasión, una mariposa sobrevuela su cabeza en el jardín del Mencey: “dan buena suerte”, susurra.

La candidatura de Blas Cantó, ex miembro de Auryn, le agrada; “sé que es muy divertido, que tiene ángel. Lo hará muy bien”. Y espera que pronto le llegue su turno; “son experiencias que enriquecen. Independientemente de ganar o no, se debe disfrutar el momento”.

UN FUTURO PROMETEDOR

Al margen de los concursos de talentos, la artista comienza a construir su carrera con el estreno de su single ‘Tu nombre’, una balada rock lanzada en 2019 que refleja la energía que la cantante siente en el escenario y de la que es coautora. “No soy compositora, pero siempre he tenido ese gusanillo de crear cosas, me gusta escribir y dibujar”. En ese afán creativo, presume de haber hecho las ilustraciones de un libro “muy bonito”, ‘El Teatro por Dentro’ de Gemma Quintana.

Su espectáculo ‘Rock Talent’ la ha posicionado en diferentes puntos de España, es “un show muy personal” que tiene diferentes versiones; “una teatral, otra al aire libre y otra rock con banda”. A la vez que trabaja en esta gira, busca tiempo para pensar en su primer disco: “soy muy perfeccionista así que, aunque estamos trabajando en ello, vamos con tranquilidad”. La artista frunce el ceño, le preocupa caer en los tiempos de la industria, “las fábricas de churros están bien en las cafeterías”.

Al preguntarle por sus proyectos actuales, habla de un viaje próximo a Barcelona y su sonrisa esconde proyectos de futuro. Estos meses se confirmaban los nombres de algunos de los artistas de la próxima edición del programa de imitaciones ‘Tu Cara Me Suena’ y la canaria está en la lista de los afortunados; “confío en que me lo pasaré muy bien, me atraen los certámenes de este tipo porque siempre me ha gustado la imitación; así es como aprenden los hijos de sus padres”.

En la cabeza de un jurado de expertos español, Cristina Ramos era una de las seis artistas que podían representar a España en Eurovisión. Pese a no ser finalmente elegida, la canaria empieza a abrirse un hueco en su tierra; “tener el cariño de su gente significa mucho para alguien que lleva tanto tiempo trabajando fuera”. Ahora, Ramos continúa promocionando su canción ‘Tu nombre’, que parece ser un preludio de lo que ocurrirá con su carrera artística, encaminada a que cada vez su cara suene más, tanto en programas de imitación televisados, como fuera de estos.

“ME FALTARÁN VIDAS PARA EXPLICAR LO QUE SENTÍ AL RECOGER EL PREMIO”

La noche del 9 de octubre, Cristina Ramos subió al escenario del Teatro Guimerá para recoger su Premio Taburiente y explicó su vocación artística: “para mí, cantar es como respirar, y respirar es algo que no te planteas, simplemente sucede”.