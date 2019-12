El Gobierno confía en mantener el marco financiero de las RUP

Canarias se encuentra enfrascada en estos momentos en el objetivo de que el estatus de Región Ultraperiférica (RUP), que tiene el Archipiélago, quede consolidado en el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, que se empezará a negociar el próximo año. De lo que se trata es de que las Islas no pierdan participación en los presupuestos europeos que se negocian ya para los próximos siete años y en el que se notará, sin duda, la no participación de Reino Unido, uno de los grandes aportadores a estas cuentas. Por ello, 2020 será un año de importantes negociaciones en Europa y Canarias ya ha empezado a hacer su trabajo y a sensibilizar a las instituciones europeas de la importancia de que las RUP mantengan su marco financiero.

Este trabajo ha dado sus frutos, y el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguró ayer que, aunque aún no hay nada cerrado ni ninguna propuesta definitiva, la primera propuesta de la presidencia finlandesa “no es del todo mala”. El documento finlandés plantea una reducción frente a la propuesta de la CE de mayo de 2018. Supone una bajada respecto al periodo actual para los créditos agrícolas y los de cohesión de un 13% y un 12 % respectivamente. En este marco, la intención del Gobierno de Canarias es que las partidas para las RUP se “mantengan o se reduzcan lo menos posible. Serán unas negociaciones duras, porque tendremos que volver a explicarlo todo de nuevo, pero las sensaciones son buenas porque la influencia de las RUP en el marco de la Unión Europea es muy fuerte”.

En esta primera propuesta, que no es del todo mala, hay una ligera disminución en la asignación adicional del Feder, que pasa de 1.473.034.001 euros a 1.400.000.000 euros en el periodo de 2021-2027. No obstante, a pesar de esta ligera disminución, en los criterios de reparto, “se mantiene el criterio de 30 euros por habitante y se especifica claramente que esta dotación adicional se distribuirá entre las regiones y Estados miembros de forma proporcional a la población total de estas regiones, lo cual es una buena noticia porque el criterio de población beneficia a Canarias”. Los fondos Interreg en cambio, aumentan tres millones. En cuanto a la política agrícola y pesquera aún no están definidos, pero la intención clara del Ejecutivo canario es que estos se mantengan. El resto de criterios que se aplican para el reparto de los fondos, entre ellos el PIB regional, “siguen beneficiándonos”.

En el caso del brexit, Rodríguez indicó que repercutirá en muchos factores, uno de ellos es precisamente que habrá un país que ya no aportará al Presupuesto, pero indicó que en el caso de Canarias, quitando el sector turístico que puede frenarse por la devaluación de la libra, la exportación del tomate y el pepino serán los más perjudicados. Aún así, indicó que la idea es trabajar para que se “mantengan las compensaciones al transporte y a la comercialización de estos productos, que dejarán de recibir ayudas porque Reino Unido es tercer país. “La idea es que estas compensaciones puedan incluirse en alguno de los tratados que se firmen con Reino Unido”.