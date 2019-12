El Sanaya Libby’s La Laguna cierra el año con una nueva victoria

El Sanaya Libby’s La Laguna logró la octava victoria de la temporada en la Superliga Iberdrola Femenina de voleibol tras superar al recién ascendido CV Kiele Socuellamos por 3-0, con parciales de 25-19,

25-21 y 25-20, cerrando así el año con una nueva victoria.

La escuadra lagunera quería despedirse del año con un triunfo ante el equipo revelación y que llegaba con opciones de meterse en la Copa. Por tanto, pese al marcador de 3-0, no fue un encuentro fácil para las locales.

El cansancio no hizo mella y las leonas salieron a la pista con la máxima intensidad, dominando los primeros compases del encuentro y obligando a Chema Rodríguez a solicitar el primer tiempo muerto (6-2). No obstante, la reacción del recién ascendido, que se jugaba en la Isla su clasificación para el torneo del KO, no tardó en llegar (10-9). Los intentos para recortar las distancias del CV Kiele terminaron no siendo suficientes para frenar el organizado ataque blanquiazul (25-19).

En el siguiente periodo, el conjunto recién ascendido no pensaba rendirse tan fácilmente y las manchegas volverían a reamarse, con Rocío Gómez a la cabeza, para equilibrar así la balanza (7-7). Los problemas defensivos castigaron a las blanquiazules en su lucha para detener el eficaz ataque visitante (15-18). No obstante, las de Taco no dudaron en emplearse a fondo para lograr la remontada y, a través de las brillantes actuaciones de María Schlegel y Alicia Perrin, ampliar la ventaja en el marcador general (25-21).

Un luchador CV Kiele seguiría insistiendo con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y forzar un cuarto parcial (7-7). Sin embargo, el equipo de Flavia Dias, dispuesto a contrarrestar la calidad de su rival, apretaría los dientes para imposibilitar las acciones manchegas (19-13). La aportación de Vicky Savard, unido al admirable trabajo coral del Sanaya Libby´s La Laguna, fueron determinantes para que las tinerfeñas cerraran el encuentro por la vía rápida.

Tras conseguir la histórica victoria en los dieciseisavos de la CEV Cup y pasar de ronda, el Sanaya Libby’s La Laguna quería cerrar el año con un triunfo en casa en la Liga Iberdrola.

Para Flavia Dias el pase a octavos en Europa ante el Partizani Tirana fue “una alegría muy grande, pero en verdad tampoco tenemos tiempo de celebrarlo mucho”. Personalmente reconoce que “para mí es algo increíble porque nunca antes lo había conseguido como jugadora. Es una experiencia increíble que siempre guardaré en mi memoria con mucho cariño”.