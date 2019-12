Gianmarco carga contra Adara: “Me siento decepcionado y cabreado”

Gianmarco Onestini tiene el corazón roto de dolor. El italiano ha visto como su relación con Adara se diluía al mismo tiempo que la concursante se hacía con el maletín de Gran Hermano VIP 7. La joven no tiene las ideas claras y prefiere esperar antes de iniciar una historia de amor con su compañero de concurso.

Mientras ella confesaba el viernes en el Resumen de GH VIP que se arrepentía de sus besos con Gianmarco dentro de Guadalix, él se ha sentado este sábado en el plató del Deluxe para cargar duramente contra ella: “Me siento decepcionado, dolido y cabreado por la situación”.

Además, para Gianmarco toda esta situación no es nueva: “Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez”. Una situación complicada que el italiano no entiende pues cuando acabaron de grabar el Debate se marchó sin hablar con él: “La vi ayer cuando grabábamos y fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada”.

Y explicó con rotundidad que él “la buscaba con la mirada durante ‘El Debate’, estábamos sentados cerca, y estaba fría”. Horas después de conceder su entrevista, Gianmarco publicaba una foto en su perfil de Instagram donde dejaba un claro mensaje dirigido a la madrileña: “Los lazos de sangre son los únicos que nunca traicionan, nos vemos pronto Hermano”.