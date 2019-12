Juan Carlos Fresnadillo: “El cine logra exorcizar todos tus fantasmas”

Juan Carlos Fresnadillo (Santa Cruz de Tenerife, 1967) recogió este fin de semana el Premio S.S. Ventura en el Festival Isla Calavera. El cineasta tinerfeño tiene un Goya como Mejor director novel y la primera nominación a los Óscar de un corto español, Esposados (1996). Desde hace seis años vive en EE.UU. y tiene en su agenda la posibilidad de dirigir la versión en acción real del clásico de Disney Merlín el encantador (The sword in the stone).

– ¿Cómo se sientes al recibir el Premio honorífico SS Ventura del festival?

“Muy honrado. Que te den un premio siempre es muy emocionante, de alguna forma significativa es un reconocimiento por parte de los profesionales y de la gente que ama el cine, y eso siempre es algo muy de agradecer. Pero, en este caso, el hecho de que me lo den en mi tierra y en un festival tan especial como es el Isla Calavera, me resulta muy emocionante. Estar aquí con artistas de la talla de Belén Rueda, Rick Baker, David Naughton… Además, con Rick y David comparto una pasión mutua que es la película que se proyectó este año en el festival, Un hombre lobo americano en Londres, que fue, sinceramente, uno de esos largometrajes que vi de jovencito y que me impulsó y animó a ser cineasta. O sea, que es todo un placer está aquí, en mi tierra, y compartir este festival con estos artistas”.

– ¿Por qué nos gusta pasar miedo en el cine?

“Creo que el placer o el disfrute de ir a una sala de cine a oscuras y meterte en un viaje que te lleva a lugares inquietantes tiene que ver con el hecho de que necesitamos ponernos fuera de nosotros, necesitamos ver en una gran pantalla aquello que nos aterra para de alguna manera poder superarlo, transitarlo, y que no nos atormente en nuestra vida cotidiana. Creo que esa es la magia del cine en general, que logra exorcizar todos tus fantasmas y ponerlos en un lugar fuera de ti en el que estés a salvo. Y también, el hecho de compartirlo de forma colectiva. En ese sentido el cine es como una especie de terapia de grupo, que te lleva a lugares que jamás te habías imaginado incluso dentro de ese propio viaje. Creo que esa es la razón básica y fundamental por la que amamos el cine de miedo y de fantasía”.

– Pregunta de fan. ¿Todavía hay posibilidades de que se ruede 28 meses después (la secuela de 28 semanas después)?

“(Risas) Se lleva hablando de eso mucho tiempo, pero claro, las agendas de todo el mundo son muy complicadas. Las agendas de Danny Boyle, de Alex Garland y la mía son difíciles de organizar. Pero he escuchado que Danny tiene intención de recuperar la franquicia y que tiene una idea que está en ciernes. Ojalá se lleve a cabo. Pero soy de la opinión de que, si eso ocurre, se lleve sangre nueva. Al igual que ellos me invitaron a hacer la continuación de la primera película creo que sería bueno y poderoso para la franquicia invitar a alguien nuevo, como fue mi caso, a ese universo para que aporte una nueva visión y sangre fresca para esta franquicia tan emblemática”.

– En Imdb está anunciado que dirigirás la nueva versión de The Sword in the Stone (Merlín el encantador) de Disney en ‘acción real’. ¿Podemos confirmar?

“Es un proyecto que estuve diseñando para Disney el año pasado y bueno… Lo que pasa normalmente en este tipo de proyectos tan grandes y complejos es que demandan mucho tiempo de preparación y, sobre todo, de decisión. El proyecto está en Disney, está en fase de estudio, con lo cual imagino que tarde o temprano se terminará haciendo, pero, ahora mismo, estoy concentrado en otro proyecto, también de carácter fantástico, que me encantaría desvelar en breve pero soy un poco supersticioso y prefiero, de momento, mantenerlo un poco en secreto. Pero ojalá Merlín se active en breve y podamos sacarlo adelante. Sería fantástico. Es una historia maravillosa y, además, con la nueva revisión que hemos hecho y que Disney, de alguna manera, me animó a hacer, creo que sería una película con la que todo tipo de público podría disfrutar mucho con ella”.

– Martin Scorsese acaba de estrenar The Irishman en Netflix. Digamos que es una muestra de que el futuro del cine está en las plataformas. El teórico del guión Robert McKee afirmaba esta semana que el cine estaba muriendo y que las series, como historias de larga duración, eran el futuro pues dan la opción a los guionistas a desarrollar más los personajes, darles más capas. ¿Qué opina de todo esto? Que el cine de grandes autores se traslade a las plataformas.

“Hablabas de que las plataformas son el futuro; yo te diría que son el presente. Sobre todo, estamos viviendo una época dorada en la televisión donde, básicamente, lo que ha ocurrido es que las historias más maduras, adultas, desafiantes y complejas dramáticamente hablando se han trasladado a la televisión. El cine se ha convertido en algo, digamos, más de espectáculo, quizás para audiencias más jóvenes. Y la televisión es el sitio donde hay que estar. Yo llevo viviendo los últimos seis años en EE.UU. haciendo básicamente televisión. Quería realmente meter un pie en esta industria porque me apasiona y me interesa mucho, sobre todo por los contenidos que están desarrollando. Con lo cual, ha sido maravilloso ver cómo todo este auge de las plataformas está funcionando tan bien, porque realmente hay una demanda notoria por parte del gran público de ese tipo de contenidos. Esta es un época dorada de la televisión, donde compite casi en términos igualitarios en los espectáculos de las salas de cine. Creo que son grandes noticias para los creadores. La demanda de contenidos es tan grande que nos tiene a todos trabajando como locos y eso son magníficas noticias, porque permite que un tipo de historias que hace unos años serían inviables en el cine estén saliendo a la luz gracias a la televisión. Creo que, como Martin Scorsese apunta, la televisión se ha convertido en la gran casa de los cineastas y repercute positivamente tanto al cine que se destina a las salas como al cine que se destina a la televisión. Tener todo ese talento trabajando en ese tipo de contenidos está subiendo las cotas de calidad narrativa. Claro ejemplo es The Irishman y otras producciones que puedes ver en otras plataformas. Y ahora, además con la entrada de Disney + en toda esta ecuación, creo que va a ser un mercado apasionante y un lugar maravilloso para disfrutar de historias increíbles”.