La curiosa historia del ‘perro unicornio’: nació con una cola en la frente

Le apodan el perro unicornio y es una sensación en las redes sociales. Narwhal fue encontrado con hipotermia y algunos dedos congelados en una calle de Jackson, Misuri (EE.UU.). Fue acogido por la organización de rescate animal Mac’s Mission y su única, pero gran peculiaridad, es que nació con una pequeña cola en su frente.

El perrito, que según los trabajadores de la organización podría tener unas 10 semanas, fue bautizado con el nombre de Narwhal en referencia al narval, una especie acuática conocida como “unicornio marino”.

“Parece completamente saludable, aparte de algunos gusanos habituales en cachorros para los que recibió medicamentos”, dijo Mac’s Mission en Facebook. Un grupo de veterinarios escaneó con rayos X el rostro del animal.

Los resultados, según CNN, mostraron que la cola no estaba conectada a nada. No tiene ningún uso real, pero tampoco le causa dolor, por lo que no encontraron una razón médica para eliminarla. “La cola de la cara no molesta a Narwhal”, añade la organización en la red social.