Las obras de la depuradora de Santa Cruz se inician en enero

Será en enero cuando den comienzo las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz. Al menos así se lo han confirmado los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica al concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, José Ángel Martín, en la visita que, esta misma semana, realizaron a la capital para presentar el proyecto definitivo, una vez incorporadas todas las correcciones que se habían señalado en la última reunión celebrada en octubre, en Madrid. “Vinieron técnicos del Ministerio a presentarnos por fin el proyecto aprobado por Transición Ecológica. Nosotros estuvimos en Madrid en octubre y nos dijeron que les habían presentado un proyecto pero que lo estaban revisando, que les habían hecho observaciones, y que lo tenían que cambiar”, explicó Martín a DIARIO DE AVISOS. El edil de Servicios Públicos detalló que “ya han entregado por fin ese proyecto revisado, y técnicamente avalado por el personal que lo estaba revisando. Ahora solo queda la aprobación del proyecto por parte del Ministerio, pero nos han dicho que es una mera formalidad”.

Según informaron los técnicos estatales, “todo está preparado para que en el mes de enero se inicie la obra”. El edil confía en que esta vez sea la definitiva. “Lo que les he dicho es que no vamos a admitir más retrasos. Si el proyecto, dada la baja económica con la que se adjudicó, no puede asumir la dimensión de la obra, nosotros no podemos perder más tiempo y lo que vamos hacer es insistir en que se saque una nueva licitación”.

“Ahora bien -continuó Martín- si cumple, lo que queremos es que se inicie la obra a la mayor brevedad posible, y lo que nos han dicho es que nos dan todas las garantías de que así va a ser”.

Los técnicos incluso han dejado el proyecto terminado y corregido en el área de Servicios Públicos, como muestra de que en el mes de enero se cumplirá con la previsión de iniciar las obras de ampliación. “Estamos satisfechos y contentos con lo que nos han dicho en esta visita y lo que estamos haciendo es organizar ya nuestros departamentos para coordinarnos con el resto de servicios de Santa Cruz, también con los del Cabildo, que puedan ser necesarios para la ejecución de esta importante obra”.

la tubería de impulsión, en verano

Martín recuerda que la obra empezará simultáneamente tanto en Cabo Llanos como en la propia depuradora y que va a tener mucha afección sobre esta zona concreta de la ciudad. “Uno de las cuestiones que más recalcamos a los técnicos tanto en Madrid como aquí, es que la tubería de impulsión que tiene que subir por toda la avenida Manuel Hermoso Rojas y pasar por Anatolio Fuentes, debe ser una obra que se inicie en verano para intentar causar el menor perjuicio en el tráfico posible”.

“Aún así -continuó- es una obra que dura ocho meses por lo tanto, aunque una parte importante nos la podemos quitar en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que hay menos tráfico, sí que va a tener una afección importante en el resto de meses”.

En cuanto al resto de la ciudad, según el edil de Servicios Públicos, “no debería verse afectada porque las obras están muy localizadas”. También aclaró Martín que tanto la depuradora como al estación de bombeo de Cabo Llanos, van a seguir funcionando con normalidad.

Desde que se adjudicara la obra de la depuradora de Santa Cruz ha pasado más de un año. Un tiempo en el que la adjudicataria ha preparado el proyecto y el Ministerio ha tenido que sacar la licitación de la dirección técnica de la obra.