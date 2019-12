Marta Sánchez rompe su silencio tras sus polémicas declaraciones: “Yo fui la Rosalía de mi generación”

Marta Sánchez es una de nuestras divas y cantante más representativas de nuestro país, un fenómeno sociológico que muchas generaciones nuevas desconocen. Desde que comenzara con Olé, Olé, la cantante de origen gallego, no ha pasado desapercibida y su chorro de voz conquistó a millones de personas a lo largo y ancho del mundo y sobre todo en España.

Además, de su voz, sus curvas de infartos, su sensualidad, y sus declaraciones le han acompañado año tras año al igual que su potente voz y sus temazos que todos hemos bailado o entonado en alguna ocasión.

Su cuerpo y su pelo rubio hacían que, el Interviú que protagonizara en su día recordando a Marilyn Monroe, diera la vuelta a la piel de toro y generara una expectación sinigual.

Sin embargo, a Marta Sánchez la polémica siempre le ha seguido en los últimos años, y estos días se ha vuelto a convertir en foco de críticas y de apoyos… Nadie olvidará el desencuentro que protagonizó en mitad de una manifestación en la calle Serrano en 201, cuando los funcionarios salieron a la calle por los recortes que habían sufrido. “La manera de salir adelante no es jodiendo al prójimo, sino trabajando”, comentaba en Twitter la cantante de ‘Soy yo’, desde entonces se convirtió en Trending Topic, en objeto de memes y bromas en las redes que antes no existían: ‘La juventud se consigue haciendo ejercicio, no yendo al cirujano’ u otras del estilo en plan: ‘Dice Marta Sánchez, que el hambre del tercer mundo se soluciona comiendo, no montando ONGs’.

Sonada fue también cuando le puso letra la Himno de España versionando una canción el pasado febrero de 2018, algo que gustó y disgustó…

La última le ha venido ahora, al dar una entrevista a un medio del lugar que le vio nacer… ‘La Voz de Galicia’. En plena moda con Rosalía, le preguntaban por ella y sus declaraciones han vuelto a generar polémica especialmente por parte de los más jóvenes que sienten gran feeling con la cantante catalana que ha visto como se ha convertido en un icono…

En la entrevista Marta Sánchez se pronunciaba sobre la cantante y el titular que rezaba en el medio gallego era: “Yo fui la Rosalía de mi generación”, algo que no ha sentado muy bien en las redes sociales… Pero ya se sabe, los medios buscamos titulares importantes y que tienen que ser cortos y la población en general, se queda con los 140 caracteres o las pocas palabras que permiten las redes sociales en lugar de leerse los artículos, algo que trae muchos problemas a los medios y a los propios entrevistados que parecen que dicen algo que no es…

Las críticas han sido tan exacerbadas que Martísima ha tenido que salir al paso y puntualizar en plena televisión con Espejo Público y Ya es mediodía que el titular está sacado fuera de contexto.

La popular cantante comenta que en la entrevista hablaron de toda su carrera y que en su trayectoria también vivió un momento muy potente como ahora lo está viviendo Rosalía: “Estoy orgullosísima como española de que Rosalía esté triunfando. Espero que llegue más alto todavía”.

Curiosamente y tal y como confiesa, el 80% de los comentarios que ha recibido en Instagram han sido de cariño por parte de actores y compañeros de carrera y por el contrario, los comentarios negativos son de chavales jóvenes, de entre 14 y 15 años.

“Me preocupa que haya gente tan triste y con tanto odio dentro”; explicaba disgustada Marta ante los micros de Susanna Griso a la vez que remataba: “Pienso morir con las botas puestas, con arrugas y sin arrugas”.

Durante la entrevista Marta explicaba que no dudaría toda la vida, algo que ella misma ha vivido durante su carrera en la que lleva ya 34 años al frente.

Marta Sánchez también ha salido al paso en Instagram tras tanta crítica:

“No suelo poner estas cosas en mi instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos ‘haters’ que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí. Es un whats up del periodista que me hizo la entrevista del viernes@lavozdegalicia y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario.

Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y si, tuve una gran época de éxitos, tanto en ‘Olé Olé’, como en solitario. Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada…) Quede claro que @rosalia.vt me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista”.

Marta Sánchez también ha querido explicar lo sucedido en el programa de Sonsoles Ónega, dejando muy claro sobre todo que: “Estoy encantada de que sea una embajadora internacional”.

Marta, también ha querido dejar claro, que no tiene nada que echar en cara a Carlos, el autor de la entrevista ya que se sabe como funcionan las entrevistas, los tiempos y la maquetación…

Marta Sánchez se echa en cara haber utilizado el nombre de Rosalía y aseguraba que, de haberlo sabido, no habría hablado al tratar el tema de la industria el nombre de la intérprete de ‘Con Altura’…

Marta se ha encontrado con el apoyo de muchos otros, a pesar de las críticas, que se han originado sin pretenderlo ninguna de las partes…

¿Hablarán Rosalía y Marta Sánchez de esta polémica y estaremos ante un dúo de las divas? Seguro que sería un gran éxito.