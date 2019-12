Navidad gourmet en el gran hotel Bahía del Duque de Adeje

El Hotel Bahía del Duque, ubicado en el municipio de Adeje, propone celebrar una Navidad gourmet y para ello su equipo de chefs ha organizado variadas y exquisitas propuestas culinarias para recibir las fiestas más especiales del año. En concreto, para Nochebuena, el restaurante La Brasserie dirigido por el chef Pierre Rèsimont, que cuenta con 2 estrellas Michelin en su restaurante L’Eau-Vive en Bélgica, propone carpaccio de vieiras de Bretaña, tomate, ricota, y cítricos; crema de champiñones de temporada, dados de foie y espuma de avellanas; magret de pato, milhojas de papas, media luna de apio y cebolletas; y para cerrar el menú, un plato final compuesto por tartaleta de chocolate, caramelo, mantequilla salada y helado vainilla.

Fin de año, la noche más especial

Para la noche de Fin de Año, el Salón Europa acogerá la Gran Gala de Fin de Año que empezará con caviar y champagne Taittinger Brut y Rosé. El menú se compone de varios platos: vieiras asadas, bogavante, cítricos, mojo de remolacha y gel de plancton; también champiñones de bosques, foie, espuma de avellana y café; merluza, crema de cocochas, esfera de erizo y vegetales; y solomillo de cebón, malvasía aromática, frutos del monte y polvorón de trufa. Platos que irán acompañados por los vinos Rubicón Seco Malvasía Volcánica D.O. Lanzarote y Marqués de Cáceres Reserva Especial Edición Limitada de la DO Rioja. El menú se completa con fresa blanca y Taittinger ‘Lion King’, Taittinger Brut, turrones, mignardises, y uvas de la suerte. Además está previsto un programa de actividades en torno a la temática de la jungla con el objetivo de concienciar sobre la emergencia climática, la deforestación y la desaparición de algunas especies

New York Times elogia una varietal de Bodegas Torres

La variedad ancestral pirene, con la que Familia Torres está experimentando en su finca de Sant Miquel de Tremp (Lleida), en el Prepirineo catalán, es uno de los vinos que más han impresionado este año al reputado crítico del New York Times, Eric Asimov, según el artículo ‘Our Critic’s Best Wine Moments of 2019’. Para Asimov, que lleva veinte años escribiendo sobre vinos y quince como responsable de la sección vinícola del prestigioso periódico americano, “los grandes vinos crean recuerdos; dejan impresiones para reflexionar e historias para contar”. Entre los 12 vinos que ha seleccionado por conservar de ellos los recuerdos más duraderos, se encuentra el experimental elaborado en 2018 con pirene, una de las variedades ancestrales recuperadas por Familia Torres por su interés enológico y su capacidad para afrontar el cambio climático.

Santa Cruz, la segunda ciudad más barata para chefs a domicilio

Santa Cruz de Tenerife es la segunda ciudad española más económica para contratar el servicio de chef en casa, según datos del portal profesional ProntoPro. En la capital tinerfeña cuesta este tipo de servicio un 20% menos que la media nacional para 10 personas que está calculada en 500 euros. En el lado opuesto están Bilbao y Palma de Mallorca con 700 y 600 euros respectivamente.

La guindilla: La Palma afronta su peor sequía

La gerente de la Denominación de Origen Vinos de La Palma, Eva González, da hado la voz de alarma en el sector vitivinícola de la Isla que agrupa a unos 900 agricultores con una edad media de 65 años. Este año ha sido la peor cosecha de la última década: Se han recogido 645.525 kilos de uva frente a los 1,2 millones recolectados en 2009. La pertinaz sequía que padece la Isla requiere de una batería de medidas urgentes, entre ellas, la instalación de un sistema de riego, que debe afrontar sin más dilación la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo palmero.