NC y CC trasladarán a Sánchez que no van a aceptar “retrocesos”

La reunión entre el PSOE y la coalición electoral CC-NC se producirá finalmente mañana, tras haber sido pospuesta la cita fijada para el viernes por problemas de agenda del líder de Nueva Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez. El diputado electo de NC, Pedro Quevedo, avanzó ayer que su partido advertirá al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no aceptará ningún retroceso respecto a Canarias. Después de inaugurar, como concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, el tradicional belén de arena que se construye cada año en la playa de Las Canteras, Quevedo mostró su confianza en que su partido y CC defiendan una misma postura, una cuestión en la que trabajan ambas formaciones. A su juicio, ambas formaciones “deben hacer una fuerza común, porque es evidente que Canarias se está jugando mucho” de cara al próximo Ejecutivo central. “Como no consigamos impactar en las decisiones que tenga que tomar el futuro Gobierno, esta tierra retrocederá, está comprobado”, advirtió. Por eso, recalcó, los máximos dirigentes de CC, José Miguel Barragán, y de NC, el mencionado Román Rodríguez, trasladarán a Pedro Sánchez que no admitirán “ningún retroceso” con Canarias. “Espero que el PSOE entienda que lo que no se puede pedir a una tierra con unos indicadores como los de Canarias son retrocesos”, remató Pedro Quevedo.

Días atrás, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, expresó su preocupación por el preacuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, pero esta vez expresó su disposición a “escuchar” y a “ayudar si se dan las condiciones” en la investidura. Durante una rueda de prensa en el Congreso, Oramas afirmó que hay tiempo para sumar y se preguntó si Pedro Sánchez tiene un plan B o C: “No sería ético ni posible ir a unas terceras elecciones porque no se hayan caminado todos los caminos posibles”.

Antes, en una comparecencia conjunta, Rodríguez y Barragán reclamaron que “las conquistas y los avances en Canarias se respeten, que se cumplan”. En consecuencia, abrieron un espacio a los planteamientos del PSOE y sus peticiones: “Vamos a escuchar, no vamos a prejuzgar ni a adelantar acontecimientos. La voluntad que hemos dejado clara, también entre ambos es que coordinaremos esfuerzos en torno al programa que nos une para definir nuestras posiciones ante la negociación”, señalaron.