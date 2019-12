El Nueva York más práctico

Solamente este año he visitado Nueva York en 3 ocasiones. El motivo es que estamos disfrutando de los precios más bajos en la historia de la conectividad aérea entre Europa y Estados Unidos. Mi último viaje, en noviembre, fue un Madrid-NYC-Madrid por 159 euros. Pero no estoy aquí para darles envidia sino para compartir recomendaciones prácticas sobre la urbe más visitada y soñada por los viajeros de todo el mundo.

Ahora que llega la Navidad es un buen momento por la genial decoración, las pistas de hielo y ese ambiente festivo, las rebajas tras el 25 de diciembre son muy atractivas también. Por contra, decirte que los hoteles son más caros y la ciudad está repleta de visitantes.

Mi recomendación es visitar Nueva York en meses no festivos, para ver una ciudad que trabaja y vibra, pues en fechas estivales los neoyorquinos también están de vacaciones. Así que mayo y octubre son buenos momentos. Más horas de luz, sin tanto calor como verano ni tanto frío como en invierno, ideal el bello otoño o la colorida primavera.

¿DÓNDE DORMIR?

Si usted tiene un buen presupuesto salte este párrafo, pero si va más justo preste atención. No es necesario dormir junto a Times Square o cerca de los lugares emblemáticos de la ciudad. NYC tiene una de las redes de transporte más eficientes del mundo. Busque un alojamiento cerca de un metro, no solo en Manhattan, también sirve Brooklyn, por ejemplo. Vea también alojamientos en plataformas como AIRBNB. Luego, se desplaza en metro o bus o tren de cercanías y en 30 minutos irá al centro que es más que aceptable. Si además alquila un lugar con cocina podrás prepárate un desayuno a tu gusto comprando en un supermercado será más económico. También puedes hacer así la cena, la diferencia económica entre comer fuera o en casa es enorme.

¿CÓMO MOVERSE?

La mejor locomoción viene generalmente de serie, son sus piernas. En este último viaje he caminado Manhattan entera desde el punto más al norte, Muscota Marsh hasta Whitehall Terminal en el sur de la isla, a pie fueron 25 kilómetros, usé la ruta de Broadway que atraviesa la ciudad de norte a sur y está repleta de hitos históricos.

Pero, además, la recomendación es que compres una tarjeta MTA para metro y bus con viajes ilimitados durante 1 semana. Recuerde que los trayectos en guagua son más lentos pero más entretenidos que el subterráneo y que en ocasiones los puedes usar para descansar y seguir viendo la ciudad por una ventana. Los taxis y plataformas como UBER son eficientes pero bastante caras en NY.

COMER BIEN EN NUEVA YORK

Si, no te alarmes ,que hay más mundo que las hamburguesas en la ciudad de los rascacielos. Aquí la lista sería interminable, pues está repleto de estrellas Michelín, pero si tu presupuesto no da para eso recuerda que en la mayoría de los Deli, pequeños mini markets independientes, venden comida preparada al peso. En el mismo concepto para comida preparada tienes los supermercados Whole Foods, donde la calidad es alta y la variedad enorme. Muchas opciones de comida orgánica y también comida saludable. Ahora son propiedad de Amazon, así que allí encontrarás también taquillas donde poder recibir tus compras si tu casero u hotel no admite recibir paquetes y quieres hacer compras online. Para comer, también te recomiendo los famosos sandwiches de pastrami de Katz, sí, siempre está lleno, pero son los mejores. También disfrutar de un desayuno en The Smith, que tienen varios locales en la ciudad y está repleto de neoyorquinos.

Para encontrar variedad de comida también tenemos el Chelsea Market que está cerca del Starbucks Reserve New York Roastery, una de las 4 cafeterías más lujosas que tiene la cadena en el mundo. Para bagels yo me quedo con Ess-a-bagel y pídeles a los empleados latinos una recomendación pues tienen decenas de variedades a cada cual más rico. Para sentirte como un Americano del interior del país puedes visitar un iHop que tienen un par de locales, ideal para unos enormes crepes con fresas y sirope de arce entre mil opciones más. Los perritos en Manhattan son malos amigos, muy malos. Cualquier lugar de perritos en Canarias es mejor que los perritos neoyorquinos.

¿QUÉ VER EN NUEVA YORK?

Aquí las opciones son casi infinitas y me gustaría advertirles que internet está repleto de reclamos para vender actividades en la ciudad, algunas muy buenas y otras menos recomendables. Les recomiendo la guía oficial que se llama NYCGO que está en español es.nycgo.com, y donde encontrará todo lo necesario para organizar fiablemente un viaje a Nueva York. La ciudad varía sus opciones por estaciones, primavera, verano, otoño o invierno y estar informado de qué hay cuando la visitas es fundamental.

Además, otra recomendación clara es visitar los clásicos y destacados como el Empire State y el Top of de Rock, como los dos mejores miradores de la ciudad. Visitar la Estatua de la Libertad y la isla de Ellis para conocer la historia de la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos. También recorrer el museo 11S memorial con todo lujo de detalles, o si va con niños visitar el Museo Americano de Historia Natural y el Intrepid Sea, Air and Space Museum. Para los amantes del arte el Guggenheim y el MET, Metropolitan Museum en el Central Park con la 5 avenida, por supuesto, el propio parque con sus muchas actividades en su interior y con web propia.

TRUCOS Y CONSEJOS

Comprar el talonario de NY CityPASS donde ahorrar un 44% en las principales atracciones de la ciudad. Hazme caso, con esto incluyen las mejores atracciones.

Hay que recordar que los precios siempre son sin impuestos y que se añaden al pagar.

Cuando hay servicio de mesa hay que dar propina siempre, lo opcional es la cantidad, pero hay que dar.

Rompe un mito, no hay barrios malos en Nueva York, muévete por donde quieras con tranquilidad.

Los taxis de los aeropuertos a Manhattan tienen tarifas fijas a las que se le incluyen los peajes y las maletas. Son fiables.

Feliz viaje a Nueva York amigos, ya me cuentan.

www.facebook/cesarsar | @SarWorldPress Instagram y Twitter.