Sal y pimienta: David Forer defiende la viticultura tradicional palmera

El experto en vinos y Master of Wine, David Forer, ha visitado la isla de La Palma en el marco de las actividades de la Universidad de Verano de Otoño, que promueve el Cabildo de la Isla Bonita, junto a la Universidad de La Laguna. Durante la gira, Forer recorrió algunas de las subzonas de producción más representativas y emblemáticas de la Denominación de Origen que se caracteriza por la gran diversidad de varietales únicas cultivadas en suelo volcánico. Una de las impresiones que se lleva Forer es que “en los vinos de La Palma se nota la pasión de las personas que lo elaboran” y añade “que la dificultad de la viticultura es un elemento diferenciador de los vinos de La Palma y también es una parte esencial de su calidad. Es importante mantenerse fiel a la viticultura tradicional”.

Variedades poco conocidas en el exterior pero muy interesantes

David Forer cató vinos elaborados con las variedades malvasía, negramoll y albillo criollo “poco conocidas en el exterior pero con las que se elaboran vinos muy interesantes”. Este Master of Wine quiso destacar que vió mucha pasión entre los jóvenes productores palmeros pero también hay bodegueros maduros en la isla que son apasionados de la viña”. Destacó la necesidad de “fortalecer” la marca de vinos conjuntamente entre ambas generaciones. Forer estuvo acompañado en su visita por Gabriel Santos, subdirector de Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna quien señaló que este encuentro ha servido para dar a conocer lo que ocurre en el sector vitivinícola de La Palma y la calidad de sus productos de los que a veces se tiene una imagen limitada”.

El Mercado Little Spain, el mejor de Nueva York

El crítico gastronómico Pete Well ha situado a Mercado Little Spain, el proyecto culinario de José Andrés y los hermanos Albert y Ferran Adriá, como el mejor restaurante de Nueva York en su lista anual de establecimientos en la Gran Manzana, publicado en The New York Times. Para Well este ambicioso proyecto inaugurado en marzo en el complejo de Hudson Yards ha multiplicado la calidad de la escena gastronómica española en la ciudad. El diario destaca que Mercado Little Spain ha permitido a Nueva York probar ingredientes hasta ahora desconocidos en la ciudad, como el cochinillo ibérico, y a la vez disfrutar de reproducciones de gran calidad de la alta cocina de los hermanos Adrián, según informa El Español.

Martin Berasategui, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes

El chef vasco Martín Berasategui ha sido galardonado con la Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes 2019 que concede el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Cultura y Deportes José Guirao. Berasategui (San Sebastián, 1960) tiene doce estrellas Michelin y dirige 17 restaurantes. Uno de ellos es el M.B que se ubica en el hotel The Ritz Carlton Abama en Guía de Isora, con dos estrellas de la guía francesa y con dos soles de la Guía Repsol. También recibió el premio a Mejor Cocina de hotel en los XXIV Premios de gastronomía de DIARIO DE AVISOS-Dorada Especial

La Guindilla: Clientes que reservan y no aparecen

El restaurante Lúbora Madrid, del chef Rául Harrillo, ha explotado en su cuenta de Instagram denunciando a la “gentuza”, tal cual, que reserva en un restaurante y después no aparece ni responde a las llamadas telefónicas. Además el chef se queja de no poder dar a conocer la identidad “por la mierda de la ley de protección de datos” mientras “nosotros hemos sufrido un no show de 11 personas”. las muestras de apoyo al restaurante han sido múltiples en las redes sociales por este desplante que cada día es más frecuente. La solución: cobrar una cantidad a la hora de la reserva.