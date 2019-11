Urbaser cede a Valoriza el testigo en la limpieza de la capital tras 14 años

A las 00.00 de hoy, Valoriza se ha hecho cargo del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos de Santa Cruz. Después de casi 15 años, Urbaser ha dejado de recorrer las calles de la capital para ceder el testigo a la nueva empresa que, no sin polémica, se hizo con el nuevo contrato. Anoche, en la nave de Urbaser, en el polígono de El Mayorazgo, se procedió a la firma de las actas de entrega de maquinaria, la de reversión del contrato anterior y la del inicio del nuevo. El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, junto a los técnicos del área, asistió al acto que contó con la presencia del director general sur de Valoriza, José Luis Salegui.

Este es el contrato más cuantioso del Ayuntamiento de Santa Cruz, con un montante total de 142 millones para los ocho años que tiene de duración, a razón de 17 millones al año. Cuando Urbaser accedió a la limpieza y recogida de basura de la ciudad lo hizo en 2005 por 136 millones de euros.

Desde el pasado miércoles y hasta el viernes, los cerca de 400 trabajadores que componen la plantilla de Urbaser pasaron por las instalaciones del pabellón Quico Cabrera para firmar la subrogación con la nueva empresa y recoger los uniformes y material necesario para desempeñar su trabajo. Anoche, fue el turno de la entrega de los camiones, barredoras, cubos, contenedores y todo el material que durante estos años ha ido adquiriendo el Ayuntamiento y que ahora revierte al Consistorio. Entre el material, casi un centenar de camiones y equipo diverso como carritos o sopladoras. También, se dio cuenta del más de centenar de vehículos de nueva adquisición con los que contará el servicio, la mayoría eléctricos, o la recepción de los 5.000 contenedores con los que cuenta la ciudad. Entre los vehículos, una decena de pequeño tamaño, otra más más de furgonetas también eléctricas o una docena de barredoras de distintos tamaños, se van a unir a 25 camiones compactadores. En total, más de un centenar de nuevos elementos que se irán incorporando al servicio.

Martín reconoció a DIARIO DE AVISOS que la relación con Valoriza, hasta el momento, es buena. “Han comprobado que lo único que exigimos es que se cumpla con lo que viene recogido en el pliego y eso es lo que vamos a vigilar”.

Precisamente, tanto Urbaser como FCC, dos de las empresas que aspiraban a este concurso, han llevado la adjudicación al juzgado al entender que se contravino el criterio de los técnicos que señalaba que, en lo referente a los estándares de calidad, Valoriza no podría cumplirlos porque su propuesta de medios y personal no se lo permitiría. Ambas empresas pidieron aplicar medidas cautelares para que no se firmara el contrato con Valoriza, pero el juzgado lo rechazó. Esta decisión obligó al Ayuntamiento a seguir adelante con la firma del contrato, ante la posible denuncia de Valoriza por daños y perjuicios.

Martín insistió en que estarán vigilante y que confía en que la adjudicataria cumpla con los compromisos recogidos en el pliego. Para ello, anoche, uno de los puntos de las actas firmadas recogía la obligación de la empresa de contar con las herramientas de control de presencia en tiempo real del servicio y sistema de seguimiento de vehículos. Dado que, para instalar las herramientas de seguimiento y control, es necesario que Valoriza tuviera acceso a las instalaciones y a los equipos del servicio, se la ha dado de plazo a la empresa un mes desde la puesta en marcha del contrato para que ponga en movimiento ambas herramientas. Pero, sin duda, el principal control al que se tendrá que Valoriza es al de los propios vecinos de Santa Cruz.