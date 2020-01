Ángel Galván, desvinculado debido a la falta de oportunidades

El CD Tenerife inició ayer el proceso de aligerar su plantilla. El primer futbolista que abandona la disciplina blanquiazul en la presente ventana de fichajes de enero es el portero Ángel Galván, quien no llegó a debutar esta temporada y tampoco tendría minutos más adelante.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, el portero canterano optó por rescindir su vinculación tras negociar, por lo que ahora es agente libre y puede fichar por cualquier equipo.

El guardameta tinerfeñista defendió la portería del primer equipo en dos encuentros oficiales (Copa SM el Rey y LaLiga SmartBank), ambos disputados en el transcurso de la pasada temporada: CD Tenerife-Cádiz CF (1-2) y CD Tenerife-Real Zaragoza (1-0).

En declaraciones a Radio Marca Tenerife, el jugador, una vez desvinculado, se mostró contrariado por tener que salir del equipo de su tierra para buscar un futuro mejor. “He estado 14 años en el Tenerife y no pueden estar a medias, teniéndome en el primer equipo, sin saber si confiaban o no. No terminan de valorarte hasta que no se da la situación o juegas para demostrar que vales. Se necesita más apoyo y confianza para los canteranos”, señaló el cancerbero santacrucero.

En este sentido, añadió que tenía claro que “alargar” su actual situación “era innecesario”. “Estaba claro, no confiaban en mí, no me daban oportunidades para crecer como futbolista y lo mejor era desvincularme, seguir mi camino y disputar minutos en otro lugar. Hemos llegado a un acuerdo para salir bien las dos partes”, explicó.

Además, aseguró que Víctor Moreno le llegó a proponer en verano renovar un año para salir cedido, pero “cuando nos volvimos a reunir no interesaba tanto, no confiaban en mí para un futuro y me plantearon un año opcional. Te quedas descolocado porque has perdido el verano pudiendo haber tomado otra decisión”, concluyó.