Baraja: “Necesitamos que los hinchas estén con nosotros”

Rubén Baraja se sumó ayer al discurso que durante toda la semana han pronunciado sus pupilos: el equipo requiere, ahora mismo, de sus seguidores. “Necesitamos que los hinchas estén con nosotros, que nos alienten y nos respalden, porque así los jugadores se sienten con mayor seguridad y confianza”, dijo el técnico del CD Tenerife.

Aún entendiendo que la afición es “soberana” para ir o no ir al Heliodoro esta tarde y apoyarles, el míster afirmó que es evidente que “nos gustaría que este tipo de decisiones no fuesen así”. Se propuso “enganchar de nuevo a nuestra gente” con “juego y resultados”. “Lo primero sería venir al campo para apoyar a su equipo y luego darle una alegría en forma de victoria y el buen trabajo del equipo. Nos sentimos motivados… y si es diferente no es lo que nos gustaría”, insistió en este sentido el preparador vallisoletano.

Sobre el duelo ante el Albacete, Baraja lamenta que la lista de jugadores ausentes sea tan larga, pero prefiere ver el lado optimista del asunto, si es que lo hay. “Es una oportunidad para que la gente que estaba, digamos en un segundo plano, pueda darnos un buen rendimiento. Cuando hago un once no pienso si un jugador tiene 18, 20, 25 o 35 años, ni su DNI, solo en la alineación más competitiva”, explicó sobre el tema. Además, confirmó que habrá relevo en la portería: “Esperamos recuperar gente la semana que viene, como Nahuel o Shashoua. Miérez va para largo. Ortolá tuvo un accidente doméstico y no está disponible. Al final hay que ver las cosas desde el lado positivo, pues tenemos la posibilidad de que Dani Hernández participe. Venía trabajando bien”.

Respecto al juego, entiende que sus jugadores deben ser “más contundentes y agresivos” en el área rival, en este caso, en la del Albacete esta tarde. “Eso te puede poner en ventaja. Trabajamos para ser un equipo rocoso en el día a día. Y atrás hay que ser sólidos y no encajar con facilidad”, abundó. Otro detalle muy importante y que en Riazor se echó de menos: “Hay que ponerle actitud, ganas y hambre por mejorar”. Así de claro lo dijo el entrenador blanquiazul.

Del rival especificó que tiene un juego muy definido. “Marca pocos goles, pero los rentabiliza al máximo, ya que tampoco encaja. Necesitaremos hacer un partido completo y con continuidad; queremos los puntos, y más en casa. Solo importa el partido ante el Albacete Balompié”, insistió.

Aitor Sanz no saldrá en este mes de enero

No rotundo y categórico. Aitor Sanz no abandonará la plantilla tinerfeña en esta ventana de fichajes invernales. Rubén Baraja lo dijo alto y claro. Más claro imposible. “No nos planteamos la salida de Aitor Sanz; categóricamente no”. Además, aseguró que le “extrañaría mucho” que hubiese sido el jugador el que pida salir con destino al Cádiz, que es el equipo que lo ha reclamado. “Ha demostrado su amor al CD Tenerife y es una situación que no está en nuestra cabeza”, volvió a señalar.

Sobre este capítulo de fichajes desveló que la dirección deportiva, encabezada por Víctor Moreno, ya ha hablado con todos y cada uno de los jugadores del equipo y les ha comentado cuál es su situación. “Estamos trabajando para mejorar alguna posición y crecer. Es evidente que le hemos transmitido a cada jugador, salvo excepciones del mes de enero, cuál es su situación. Queremos encontrar variantes y soluciones para mejorar el equipo, pero lo más importante es el Albacete, ya habrá tiempo de ir viendo lo que pasa en el mercado”, indicó.