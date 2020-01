Carlos Sainz conquista su tercer Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ha conquistado el Rally Dakar por tercera vez en su carrera tras la disputa este viernes de la última etapa, una especial de 167 kilómetros cronometrados entre Haradh y Qiddiya, mientras que el estadounidense Ricky Brabec (Honda) ha ganado su primer título en motos.

Tras proclamarse campeón en 2010 y 2018, Sainz redondeó su triplete controlando a la perfección la última jornada, que afrontaba con diez minutos de ventaja sobre Stéphane Peterhansel (Mini) y Nasser Al-Attiyah (Toyota), y confirmando que ha sido el mejor en esta primera edición del rally en Arabia Saudí.

Carlos Sainz is set to claim his 3rd overall victory on the world's toughest and biggest rally!

He still needs to cover the @qiddiya Grand Prix and reach the finish podium to take the 🏆

📸 A.S.O. / C. Lopez pic.twitter.com/A5q78psHaM

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020