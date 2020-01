Casimiro Curbelo: “La Gomera será muy pronto 100% sostenible”

“La Gomera será a corto plazo una isla 100% sostenible”, afirma el presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curberlo, gracias a la implantación de energías limpias a través de parques eólicos, energía solar y placas fotovoltaicas.

En concreto, Curbelo recuerda que está previsto que se instalen cinco parques eólicos en la Isla, concretamente en el municipio de San Sebastián, “entre La Lomada y en la zona más próxima por la costa a Hermigua”. El presidente indica que “esos parques eólicos tienen ya los informes favorables del Cabildo y están pendientes de la licencia municipal; dos de ellos van a conseguirla en estos días”. Una vez en funcionamiento, los parques eólicos, que cuentan con una inversión de 17 millones de euros, “darán 11.7 MW de energía limpia que pueden abastecer a 14.000 familias, más que todo el municipio de San Sebastián y eliminar, de paso, un millón de toneladas de CO2”.

Pero no solo se espera durante este año la instalación de parques eólicos, sino también, a través de un convenio con el ITC (Instituto Tecnológico de Canarias), “que debería haber estado firmado el año pasado”, recuerda Curbelo, se colocarán placas fotovoltaicas en todos los edificios públicos, insulares y municipales de La Gomera, “como el Matadero Insular, Mirador de Abrante o Centro de Talasoterapia de Hermigua”, comentó el presidente. Asimismo, también habrá un impulso para crear puntos de recarga eléctrica, “un proyecto que se ha retrasado por la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), pero ya hemos dispuesto de 1.250.000 euros para la compra de vehículos eléctricos y compatibilizarlo con la iniciativa privada”, señaló el presidente insular.

En ese afán por convertir a La Gomera en 100% sostenible, a semejanza de El Hierro, Casimiro Curbelo apuesta, igualmente, por la energía solar. Así, se han destinado 600.000 euros “para ayudar a la instalación de placas solares a particulares”, indicó. “Nos vamos a entregar a esta realidad, La Gomera va a ser a corto plazo 100% sostenible”.

Agua e Hidroeléctrica

El presidente del Cabildo gomero no cree que La Gomera tenga problemas de agua, “teniendo embalses que pueden albergar cinco millones de metros cúbicos y la lluvia horizontal de El Cedro, que recarga nuestros acuíferos”, por lo que no ve necesario la construcción de depuradoras, como aconsejó Valbuena, el consejero de Transición Ecológica. Curbelo, en cambio, sí apuesta por la creación de una central hidroeléctrica en la zona de Ambrosio y la presa de La Encantadora, en Vallehermoso, pero REE no nos ha contestado y se queda como un gran proyecto de futuro”.

Seminario ‘Economía baja en carbono’ para agentes en la transición energética

El seminario Economía baja en carbono sobre planificación energética enfocada a redes insulares, a celebrar el 24 de enero en la sede del Cabildo de La Gomera, se enmarca en las actuaciones del proyecto Enermac, que promueve el Gobierno de Canarias, a través de sus áreas de Transición Ecológica y Economía.

Con este encuentro, Gobierno y Cabildo buscan poner en común los últimos estudios en planificación energética y modelos de gestión, basados en la integración masiva de energías renovables a través de microrredes, que incorporarían sistemas de almacenamiento energético para garantizar la calidad del suministro y la sostenibilidad a largo plazo.

El seminario cuenta con un destacado elenco de ponentes, entre los que se encuentran representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).