El definitivo punto de inflexión en Las Palmas

Tras un inicio de 2020 esperanzador e ilusionante, el CD Tenerife busca esta tarde, en la casa del eterno rival, un triunfo que suponga el definitivo punto de inflexión para que su posición en la clasificación dé un giro de 180 grados. Delante estará la UD Las Palmas, cuya aspiración es la de meterse en el play off de ascenso a Primera.

Llegan al derbi regional los blanquiazules con muchísima menos preparación y descanso que el cuadro amarillo, ya que entre semana no tuvo partido copero. En cambio, el Tenerife se desgastó para eliminar al Valladolid. Sin embargo, este inesperado triunfo, unido al del Girona en Liga, alimentan la moral de una tropa que empieza a ver la luz al final del túnel.

Por contra, los amarillos atraviesan un evidente bache de resultados. El pasado fin de semana lograron un punto in extremis en su visita al Racing de Santander. Antes de eso empataron con el Fuenlabrada (0-0), perdieron en casa contra el Zaragoza (0-1) y fueron apeados de la Copa por un equipo de Segunda División B como el Badajoz (2-1).

Con solo dos entrenamientos previos al duelo de esta tarde, Rubén Baraja se llevó a Gran Canaria a 20 jugadores. Lo normal es que no haya demasiadas novedades en un once inicial que no será muy diferente a los últimos liguero que ha planteado. Eso sí, en la delantera podría asomar de inicio Joselu, reciente incorporación blanquiazul, en detrimento del canterano Jorge Padilla. Dani Gómez y el ex del Oviedo, que ya debutó en Copa y con gol, podría ser la pareja de ataque de los tinerfeñistas.

Otro debate es el de la portería. Con Ortolá ya recuperado y con un Dani Hernández jugando a buen nivel cuando le ha tocado, veremos por quién de los dos se decanta Baraja.

La principal novedad en la alineación amarilla estaría en la delantera. Ante la inminente marcha del argentino Sergio Araujo, el veterano Rubén Castro se perfila como titular.