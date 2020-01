El Niño pasa de puntillas por Canarias

El Sorteo Extraordinario de El Niño de la Lotería Nacional celebrado ayer ha dejado en Canarias más de 300.000 euros repartidos entre Gran Canaria y Tenerife, con un décimo del primer premio y dos del segundo, así como en las diferentes pedreas. La provincia oriental fue la más afortunada, con al menos 275.000 euros, gracias a una participación del primer premio, que recayó en el número 57.342, 200.000 euros al décimo, que se vendió en la administración de la calle Constantino 12, en la zona comercial de Triana de la capital grancanaria, y otro décimo del segundo premio, el 21.816, que regaló 75.000 euros a su afortunado poseedor que lo adquirió en el Centro Comercial Las Terrazas de Telde.

Tenerife también ha vuelto a estar tocada por la fortuna en el Sorteo Extraordinario del Niño, al dejar 75.000 euros gracias a un décimo del segundo premio, que recayó en el número 21.816, dotado con 750.000 euros a la serie, un boleto que fue entregado por el despacho receptor mixto 68110 situado en la Carretera General del Rosario 19, en el barrio de Chamberí-Miramar.

Estefanía Mendoza llegaba feliz y emocionada a su negocio tras conocer que había repartido la suerte entre sus vecinos, y se le escapó alguna lágrima de felicidad ante los aplausos, vítores y felicitaciones de sus vecinos de la cafetería Aquí te espero, que contentos y animados, señalaban que “siempre es una alegría que haya caído entre la gente del barrio”. Entre cortados, barraquitos y churros con chocolate, algunos ya celebraban con cervezas que un vecino había recibido una gran alegría en Día de Reyes.

“Estoy muy nerviosa, emocionada, y todavía no me lo creo”, señalaba Estefanía que, aunque llevaba 11 llevando la suerte con varios premios a sus vecinos, hace una semana se hizo cargo de este despacho receptor mixto.

PRIMERA SEMANA COMO NUEVA PROPIETARIA

“Soy la nueva titular desde hace sólo una semana, cuando me ofrecieron quedarme con el despacho. Estoy muy feliz, estrenarme dando un premio, es increíble, maravilloso. Sin duda, un buen regalo de Reyes”, reiteró. “No sé cuantos décimos pude vender porque estaba muy nerviosa cuando me llamaron y no escuché nada más, pero en principio uno, 75.000 euros, que me alegraría muchísimo que el premiado sea un vecino del barrio”.

“Es verdad es que la suerte atrae a la suerte”, afirmó, mientras recordó que recientemente han entregado otros premios importantes como un décimo del quinto premio de Navidad de 2017, otro en 2018 o 33.700 euros de un Pleno al 15 de la Quiniela.

Raimundo Pérez, el anterior propietario del despacho receptor, se acercó a felicitar a Estefanía y celebrar con ella que repartiera la suerte en el barrio. “Tras 20 años en el negocio, pensaba jubilarme y qué mejor que traspasarlo a Estefanía, que lleva 11 años conmigo. Aunque inicialmente tuvo dudas, la animé a que se cogiera las riendas del negocio (el despacho receptor mixto P.M.) que además de vender lotería, es gestor de cobro autorizado de Emmasa o un punto de venta y recarga de bonos de tranvía y guagua, precisamente al estar la parada frente a su entrada. Ojalá que el próximo año dé un primer premio”, señaló Pérez, mientras crecía el jolgorio entre la familia y amigos que celebraron comenzar el año dando un premio.

Por su parte, el gerente de la Selae en Tenerife, Luis de Montis, se mostraba satisfecho por seguir repartiendo premios, aunque su importe no haya sido el esperado.

MENDOZA HACE BUENO EL CHASCARRILLO DE LA SUERTE DEL PRINCIPIANTE: “¿Y SI SOY YO?”

Estefanía Mendoza se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada desde la delegación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en Santa Cruz de Tenerife, para comunicarle que había repartido la suerte en el Sorteo de El Niño. “No me lo creía, y me puse muy nerviosa, así que salí deprisa y corriendo de casa” al despacho situado en la Carretera General del Rosario 19, en Chamberí, para recibir de manos del gerente de la Selae en Tenerife, Luis de Montis, el cartel que certificaba este premio. “Estoy muy feliz. Sin duda es un buen regalo de Reyes”, afirmó mientras descorchaba una botella de sidra y brindaba rodeado de amigos y vecinos.

Salió con tanta prisa que no se percató que el número agraciado era el 21.816, y ella jugaba la misma terminación, así que incluso estaba en la duda por si era la agraciada. “El 28.816 es el número del día que nació mi hijo, y no sé si lo encontré o la máquina me dió esta terminación del premiado. ¿Y si soy yo?”, se alteró.

EL SURTIDOR SE SECÓ

La diosa Fortuna faltó ayer a su cita con el kilómetro 54 de la autopista del Sur, donde hace varias semanas fue el epicentro de la lotería de Navidad en Canarias. La suerte no fue la aliada esta vez con La Chasnera, ese surtidor de millones que en esta ocasión no regó a sus clientes con algún premio. Mariela y Yaiza esperaban nerviosas el desenlace, junto a sus ocho compañeros que atendían a los usuarios. Su propietario, José Miguel González, que una hora antes del sorteo ya se encontraba en el lugar, señaló al finalizar el sorteo que “ha sido una pena, pero siempre no se puede acertar. En esta ocasión no hemos podido repartir algún premio”, lamentó.