EN VIVO | PERISTERI-IBEROSTAR TENERIFE

Primer cuarto

Una sensacional salida del Iberostar Tenerife provocó un primer tiempo muerto local después de un 3-15. Txus Vidorreta optó por dar descanso de inicio a Georgi Shermadini, dándole a Georgios Bogris la condición de titular. Reaccionaron los griegos gracias a cuatro recuperaciones de balón para el 11-17, pero dos triples, uno de Salin y otro de Lundberg, permitió a los insulares volver a tomar una buena distancia a falta de solo un minuto para el final de la primera manga (12-23). El Peristeri solo había sido capaz de meter un triple, por cuatro del Canarias. El cuarto, de Dani Díez, llevaba las cosas al 12-26. Con 15-26 se llega al final de un primer cuarto con muy buenas sensaciones para el Canarias y otra buena noticia: Giello confirma su recuperación aportando siete tantos para su equipo.

¡SASU SALIN TE ENCHUFA EL TRIPLE MIENTRAS LEVITAS! Preciosa acción tras fintar el tiro y dejar a su defensor con una mano delante y otra detrás 🏹🎩 @CB1939Canarias 🇮🇨 #BasketballCL 🏀 pic.twitter.com/3Vpq1CUz9t — DAZN España (@DAZN_ES) January 8, 2020

Segundo cuarto

Los papelitos lanzados por los seguidores locales interrumpieron el encuentro en el segundo cuarto. Se habían jugado menos de dos minutos y el Canarias, ya con Shermadini en pista, mantenía las diferencias (19-31). El parón no afectó a un equipo, el aurinegro, que logró su mayor ventaja a favor (19-34), coincidiendo con Moreira, interior local, en el banquillo al tener ya dos personales en su haber con menos de 14 minutos disputados en el duelo. Con el 19-37 posterior, el entrenador del Peristeri tuvo que parar el encuentro para que el mismo no quedara casi decidido al descanso. El Iberostar Tenerife había puesto la velocidad de crucero, más aún tras un triple para el 23-43. En un duelo en el que había que estar al 100%, sin pensar en el partido del sábado, ante en Zaragoza, los de Vidorreta cumplían a la perfección. Aún así, como el entrenador vasco no quería el menor atisbo de relajación, pidió tiempo muerto con el 30-44 a falta de menos de minuto y medio. Al descanso se llega con 32-47 en el marcador.

Tweets by CB1939Canarias