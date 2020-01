Francis Díaz: “Soy un técnico ambicioso y competitivo, creo que por eso me han contratado”

Se estrena en el fútbol femenino con las maletas cargadas de ilusiones. El entrenador tinerfeño Francis Díaz Hernández coge las riendas de la UDG Tenerife Egatesa tras su exitoso ciclo en el CD TNK Vera, equipo con el que la temporada pasada logró ascender al grupo canario de Tercera División. Ligado al fútbol desde niño, ahora se hace cargo del representativo canario del fútbol femenino con el objetivo de “normalizar” un banquillo que hasta la fecha ha sido como una silla eléctrica tras la destitución de David Amaral y el repentino abandono de Ayoze Díaz.

-¿Como se gestó su fichaje por la UDG Tenerife Egatesa?

“El interés surge a través de una llamada del presidente Sergio Ba-tista. El pasado domingo, tras el partido que jugaron en Logroño, se puso en contacto conmigo y me comentó la posibilidad de incorporarme al equipo. Ahí, evidentemente, le transmití que pertenezco a una entidad como el CD Vera, pero me preguntó si había disponibilidad e interés por mi parte. Le contesté afirmativamente, porque no podía dejar pasar una oportunidad de este calibre, por lo que automáticamente me puse en contacto con e mi club y a partir de ahí todo fueron facilidades para poder ir a una institución como la UDG Tenerife Egatesa”.

-¿Es un reto para Francis Díaz coger las riendas del representativo femenino?

“Sí, sin duda. Y se trata de un reto que me atrae mucho, ya que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Soy consciente que hay diferencias con el fútbol masculino, pero al final no deja de ser fútbol. Vamos a intentar adaptarnos rápido para estar a la altura de la responsabilidad que se nos ha encomendado”.

-El club le ha pedido la permanencia como objetivo principal en lo que resta de curso

“La primera meta que marca el club es la permanencia. No haré cambios drásticos, pues las jugadoras han trabajado con dos grandes entrenadores que han inculcado ciertos automatismos que no voy a variar mucho, pero si imprimiré algunos aspectos acordes a mi personalidad deportiva. Soy ambicioso y competitivo y creo que por eso me han contratado. Saben que una de mis mayores virtudes como técnico es hacer crecer al grupo. El primer objetivo es confirmar la categoría y, a partir de ahí, intentar luchar por estar más desahogados en la clasificación. También tenemos la ilusión de llegar lo más lejos posible en la Copa de la Reina”.

-Hoy miércoles empieza el trabajo en su nuevo club con el primer entrenamiento. ¿Qué le va a decir a las jugadoras en su primera alocución?

“Me van a oir decir que vengo a ayudar, a crecer con ellas y a exigirles todo lo que pueda para mantener un nivel competitivo que nos ayude a escalar posiciones. Algunas jugadoras me conocen y saben que soy un entrenador exigente”.

-Habrá tenido la oportunidad de ver por televisión el último partido que jugaron ante el Logroño. ¿Le gustó lo que vio?

“El equipo hizo una primera parte impresionante y, aunque en la segunda mitad el Logroño dio un paso adelante y costó un poco más generar ocasiones de gol, el equipo siempre estuvo metido en el partido y compitiendo a muy buen nivel. Lástima que por una jugada desgraciada no se pudieran sumar los tres puntos que eran totalmente merecidos por como se desarrolló el encuentro. Prueba de ello es que el entrenador del Logroño dijo tras el partido que la UDG Tenerife Egatesa era el mejor equipo que había pasado por el estadio de Las Gaunas”.

-Su debut en el banquillo será ante el equipo revelación de la Primera Iberdrola, el Deportivo de La Coruña, que visita La Palmera el domingo a partir de las 17.30 horas.

“Si te digo la verdad, estoy más centrado en mi equipo que en el próximo rival. Sabemos por el departamento de scouting los puntos fuertes y los puntos débiles del adversario y el objetivo es atacarlos para sacar un beneficio que nos permita generar situaciones de superioridad y así ganar el partido. Es necesario dar buena imagen, que las futbolistas cojan confianza y que compitamos al mismo nivel que lo hicimos en Las Gaunas”.

-¿El acuerdo con el club sureño es hasta el final del curso?

“Firmé hasta el término de la campaña actual, pero con opción de firmar otra temporada más. En todo caso, somos conscientes de que esto es fútbol y que el futuro, más allá de las intenciones, dependerá de los resultados y de las sensaciones. Si me han dado la responsabilidad de dirigir al equipo es porque la entidad cree en mi. A ilusión no me va a ganar nadie y estoy seguro de que, si trabajamos bien y logramos resultados, seguiremos aquí la próxima temporada. Si ocurre lo contrario, lo asumiremos sin problema, porque ya sabemos como funcionan las cosas en el mundo del fútbol”.