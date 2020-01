Frank Cuesta no se calla y denuncia el uso de elefantes en la Cabalgata de Reyes: “Casi termina en tragedia”

El popular presentador de televisión Frank Cuesta criticó en su cuenta de Twitter la utilización de elefantes en la Cabalgata de Reyes de Medina del Campo (Valladolid), después de que uno de estos animales golpeara al alcalde de la localidad: “¡Casi termina en tragedia! Difundid, a ver si ya se enteran de que hay cosas que no están bien”, escribió en la red social.

Casi termina en tragedia!!!! Difundir, a ver si ya se enteran que hay cosas que NO estan bien. Graciashttps://t.co/O3Fba3WDpd — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 4, 2020

“Hace unas semanas protesté porque se iba a utilizar a un elefante en la cabalgata de Reyes de Medina del Campo”, detalló Cuesta, que denunció los hechos en su canal en YouTube.

“Me parece una burrada que un animal que ha sido sometido durante muchísimos años a un trabajo, de repente se le ponga en un lugar que no conoce, que no está habituado, con voces, sonidos, músicas y movimientos que pueden llevar a una desgracia. No porque el elefante quiera hacer daño, simplemente porque el elefante puede hacer movimientos como en este caso, en el cual no pasó nada, gracias a Dios, pero podía haber pasado. En ese caso, al final, el que va a perder siempre es el animal”, aseguró.