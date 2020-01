“Hemos crecido en confianza y lo podemos poner difícil al Athletic”

Rubén Baraja no descarta dar la sorpresa esta noche y apear al Athletic de la Copa del Rey. “Con la suma y aliento de nuestros aficionados y la ilusión por el partido, podemos ponérselo difícil. Tenemos un plus de motivación”, avisó el entrenador blanquiazul, quien recordó que, ante el Elche, los vascos ya tuvieron problemas y necesitaron una tanda de penaltis para eliminar al cuadro alicantino. “Es lo que tiene esta Copa, los jugadores pueden crecer en confianza y que sean partidos diferentes. Tenemos que empujar y saber jugar el partido”, insistió el técnico vallisoletano.

No obstante, Baraja es consciente de que Garitano se trajo a la Isla todo el arsenal posible. “Su convocatoria lo dice todo. La Copa es muy importante para ellos, que son el segundo equipo con más títulos en esta competición y vendrán con todas las ganas de pasar a cuartos. El favorito es el equipo de Primera División y más si viene con todo su arsenal y jugadores muy importantes”, recalcó el preparador del equipo blanquiazul, que se aferra al factor Heliodoro para dar la segunda sorpresa en este torneo.

La afición, decisiva

“Cuando llegué, ya expliqué la importancia que debe tener que tu campo te apoye. Es muy importante la afición y se vio en el derbi, con todos los que se desplazaron. Queremos que esta unión persista en el tiempo, no solo mañana [por hoy] en Copa. El Heliodoro tiene que ser un arma en positivo, que nos empuje”, sentenció Baraja, quien acerca del once inicial que planea poner en liza afirmó que “debe ser competitivo”, debido a que habrá “un gran rival, con un gran ritmo físico”.

“Todo eso te lleva a estar muy metido en el partido y con alto nivel de desgaste. Hay que tener energía, pero buscando alternativas y dosificando a gente, porque más allá de la ilusión que significa esta eliminatoria, tenemos un partido vital ante el Sporting”, explicó el técnico, que se refirió a las situaciones de Naranjo y Malbasic: “El club quiere que salgan ambos y tratará de resolver las situaciones; y si no es así, son jugadores del Tenerife, no me preocupa en este momento”, indicó al respecto.