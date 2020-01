La ampliación del Hospital palmero y el Centro Comarcal de Urgencias en Los Llanos, retos sanitarios de 2020

La sanidad palmera se enfrenta este año 2020 a varios retos que pasan por la ficha financiera que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias pueda materializar para iniciar la ampliación de un centro hospitalario insular que se ha quedado obsoleto después de 18 años de vida.

Existe una necesidad real de crecimiento del número de consultas de especialidades y una mayor capacidad resolutiva con pruebas diagnósticas, para atender a una población que no solo no va a crecer según todos los indicadores sanitarios y económicos, sino que envejecerá aumentando el nivel de demanda sanitaria. Esta necesidad, que plantea una proyección de futuro a diez años en la que se subraya la necesidad de crear dos nuevas unidades de hospitalización y otros servicios entre los que destaca psiquiatría rehabilitadora y cirugía menor ambulatoria.

La modernización del Hospital es una necesidad, no porque la población palmera tenga expectativas de aumentar. El número de habitantes no solo no crecerá, sino que se mantendrá muy por debajo de la media canaria la tasa de natalidad en una isla que, pese a todo, va a aumentar demanda de servicios sanitarios de una población más envejecida, donde más de una decena de camas hospitalarias están ocupadas por ancianos dependientes cuyas familias han renunciado a llevarlos a casa, en algunos casos como medida de presión para lograr salir de la lista de espera y forzar una plaza en los centros residenciales de mayores.

Más allá de las necesidades del Hospital, el año se inicia con la reciente decisión de la Consejería de Sanidad de crear el Centro Comarcal de Urgencias del Valle de Aridane en las actuales dependencias del centro ambulatorio llanense, donde serán necesarias obras de mejora y ampliación, dejando el edificio de Brismedical, a menos de cien metros de ese servicio sanitario, para crear consultadas de especialidades. Esa oferta sanitaria, de consolidarse, evitaría la saturación de determinados servicios en el Hospital General y una demostración de modernidad y sensibilidad para la comarca con mayor número de habitantes de La Palma.

1.478 enfermos palmeros en lista de espera

La lista de espera de los pacientes palmeros en el Hospital General de La Palma, según los datos oficiales del Servicio Canario de Salud, es de 1.478 personas, una cifra muy inferior a la existente en el cierre del año 2015, cuando el registro oficial señalaba más de 3.000 pacientes. El mayor número de pacientes a la espera de ser vistos en consulta se concentran en el Hospital palmero en Dermatología, con 588 personas, seguido muy de lejos por el servicio de Oftalmología, con 109 personas y Alergología, con 99 enfermos pendientes de ser vistos en consulta. La lista de espera quirúrgica en La Palma concentra a un total de 556 pacientes, con una media de espera de 63,5 días n