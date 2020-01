La fortuna sonríe a Canarias este 1 de enero de 2020: la ONCE reparte más de cinco millones

El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 23 millones de euros en sus premios mayores en localidades de Cataluña, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Euskadi, Extremadura y Galicia, en el sorteo, celebrado en la mañana de hoy.

El primer premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido en Cataluña ocho millones de euros, en 20 cupones agraciados con 400.000 euros cada uno. De ellos, cuatro millones han ido a Barcelona, donde la vendedora de la ONCE Marina de Julián ha vendido 10 cupones premiados. Otros cuatro millones han llevado la ilusión de la ONCE a El Prat de Llobregat, donde el vendedor David Higuera ha vendido también 10 cupones premiados.

En Canarias, el primer premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 5.200.000 euros, en 13 cupones, vendidos en la oficina de Correos de Playa de las Américas, en Tenerife.

Andalucía también ha recibido premios de este Extra de la ONCE, concretamente 4 millones de euros, que ha repartido la vendedora de la ONCE María Teresa Jaspe Castro, en Vélez-Málaga, donde ha vendido 10 cupones agraciados con 400.000 euros cada uno. Teresa llegó a pensar que iba a dar el primer premio de este sorteo días atrás, aunque no con el número que ha tocado. “Pensaba que iba a dar el 97, en todos los sorteos me pasa eso, que creo que voy a dar un número concreto, pero ha tocado el 11, que ha traído la suerte, qué casualidad”, decía emocionada. “Lo que siento es una inmensa alegría, tanto que parece que me ha tocado a mí de la alegría que tengo encima, por dar un gordo tan gordo. Es una sensación de alegría y bienestar tremenda”, dice.

La Comunidad Valenciana ha sido agraciada con 800.000 euros en este sorteo, que han ido a la localidad alicantina de Benidorm, donde la vendedora Carmen Oliva ha vendido dos cupones premiados.

En Galicia, Lugo ha recibido 400.000 euros de este Extra de Navidad de la ONCE, en un cupón vendido en Paradela por José María Rosende Fraga.

Otro cupón premiado con 400.000 euros se ha vendido a través de www.juegosonce.es y ha ido a para a la localidad madrileña de Tres Cantos.