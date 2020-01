La Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) abre el año con dos espectáculos de Juan Mayorga

La Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) da la bienvenida al 2020 programando dos obras escritas y dirigidas por el premiado dramaturgo madrileño Juan Mayorga. Los espectáculos Intentamente azules y El mago podrán disfrutarse los días 17 y 18 de enero, respectivamente, en el Teatro El Sauzal a las 20:30 horas.

Las entradas para las obras del también doctor en Filosofía, miembro de la Real Academia Española, Premio Nacional de Teatro 2007 y Premio Nacional de Literatura Dramática 2013, están a la venta a un precio único de 12 euros en www.teatroelsauzal.com.

Intensamente azules se basa en una experiencia personal del propio Mayorga, que un día se vio con sus gafas rotas y tuvo que utilizar unas de natación graduadas para ir al súper, cambiando el modo en que la gente lo veía y viceversa. El autor asegura que unos lo tomaron por un provocador, otros le prestaron demasiada atención e incluso prensaron que era alguien que necesita ayuda y también hay quien lo descartó como un error de su percepción. “Ante ésos vives en un estado de presencia ausencia muy interesante; ser una persona con gafas intensamente azules es lo más cerca que yo he estado de ser un ángel”, explica Mayorga.

A partir de lo escrito tras esta experiencia, Mayorga pensó que ese texto tenía vocación de ser pronunciado, quería ser puesto en cuerpo, hacerse teatro y para ello ha tenido de cómplice a su protagonista, el actor vasco César Sarachu, aplaudido por su reciente interpretación en la serie Justo antes de Cristo.

También de una experiencia personal nace El mago pero esta vez de la asistencia de Mayorga a un Congreso Mundial de Magia, donde se presentó voluntario para una hipnosis pero no fue elegido. “Desde mi asiento, no sé si resignado o resentido, observando lo que sucedía a los voluntarios aptos, empecé a imaginar una obra que escribí enseguida y que he querido llevar a escena cuanto antes”, recuerda al dramaturgo, quien asegura que “todo es mentira, pero creemos que está lleno de verdad”.

Dan vida a El mago los actores María Galiana, José Luis García-Pérez, Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchis.

Esta propuesta del Cabildo Insular, a través del Instituto de Artes Escénicas de Tenerife con la producción de Auditorio de Tenerife y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal, desgranará próximamente los detalles de su programación para la que será la segunda edición de la muestra.