La primera especie animal extinguida en 2020: medía más de 7 metros y podía pesar más de 150 kilos

El pez remo gigante chino (Psephurus gladius) ha sido la primera especie extinguida del 2020, según un estudio publicado en la revista Science of the total Environment. La sobrepesca y los continuos cambios en su hábitat han provocado el descenso paulatino de la población de este animal acuático desde 1970 hasta su completa desaparición.

Los ejemplares de este animal podían medir hasta siete metros y pesar más de 200 kilos. Vivían en el río Yangtsé -el mayor del país y también de Asia- junto a otras 400 especies. A partir de 2009 se distinguió al pez espada chino como “el rey de los peces de agua dulce”.

Entre 1981 y 2003, el pez remo gigante de China sólo fue avistado en 210 ocasiones, y en 1996 fue clasificado como especie en peligro crítico de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

