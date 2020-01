La respuesta de la cafetería por la polémica de la manta: “¿Alguien se la entregó diciendo que era gratis?”

Tras el revuelo provocado por la cuenta en una conocida cafetería del sur de Tenerife, que cobró a dos jóvenes seis euros por el uso de una manta, los afectados decidieron contactar con el establecimiento por considerar excesivo el precio de la misma. “Ahora mismo está mi amigo allí reclamando el dinero. A ver si no ponen quejas y reconocen sus errores”, puntualizó Amanda a través de su cuenta en Twitter.

El otro afectado, Thoas Adrianus, acudió durante el día de ayer al local para “pedir la hoja de reclamaciones”, ya que, según afirma, el precio de la manta no figuraba en el menú ni en otro lugar de la cafetería. Pese a que el joven tuvo problemas para presentar su demanda, “no me pareció justo y le escribo al local por el messenger del Facebook”.

Sin embargo, la respuesta del establecimiento es, cuando menos, directa y tajante:

“¿Todo esto para los seis euros? Pero, ¿alguien le ha entrado la manta diciendo que era gratis? El hecho de que su experiencia sea distinta no quiere decir que nos hayamos equivocado. ¿Preguntaste si era gratis? Si la compañera sea amable no quiere decir que los servicios no se pagan. […] Preguntaré al director por los seis euros.”