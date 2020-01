Los vecinos podrán aportar ideas al DUSI Taco-La Cuesta

Los vecinos de La Laguna podrán realizar aportaciones al plan de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) para La Cuesta y Taco, y que supone una inversión de 18 millones en 12 barrios de la zona, 15 aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo y casi 3, por el Consistorio.

En estos momentos, la Concejalía de Desarrollo Local ultima la recogida de propuestas desde las diferentes áreas municipales. “Ya tenemos más de 30 de seis áreas, pero aún nos faltan por recibir de otras”, explicó el edil, quien apuntó que cuando el nuevo equipo de Gobierno local se puso a trabajar en el plan se dieron cuenta de que “no había ningún proyecto redactado”. “Cuando yo llegué, se había hecho todo el trámite burocrático-administrativo pero desde hacía dos años no se había movido la previsión de proyectos de cara a la ejecución del plan”, criticó. “Yo tengo claro que hemos perdido dos años -continuó-, no estoy diciendo que por culpa de nadie, pero si se hubiera ido previendo las propuestas paralelamente… se hubiese ahorrado tiempo, pero no se hizo”.

Desde noviembre del pasado año, las diferentes áreas del Ayuntamiento están presentando sus propuestas para este plan, que apuesta por el medioambiente, la inserción social y laboral, la digitalización de la administración, el patrimonio o la mejora de espacios e infraestructuras, entre otros. “Hay muchas propuestas ya muy interesantes”, indicó Cañete, como, por ejemplo, la unificación de oficinas de atención ciudadana, para que en todas se pueda realizar cualquier trámite; la ampliación de la fibra óptica; también hay otras relacionadas con la movilidad, desde la realización de un carril bici hasta la creación de un Intercambiador o aparcamientos para conectar con el transporte público; también se apuesta por la recuperación del patrimonio industrial; la mejora de entornos urbanos; y en medioambiente, por la instalación de placas fotovoltaicas, entre otras.

A estas propuestas, y las que aún faltan por entregar desde otras áreas municipales, se suman también las “actas de las sesiones plenarias en las que se debatieron estos asuntos, donde hay aportaciones de los grupos de la oposición y del Gobierno de aquel entonces, y las del Foro Económico y Social, y todo eso se tendrá en cuenta, las que sean viables y por el interés general”, añadió el concejal.

Una vez se cuente ya con el grueso de las propuestas, una consultora, contratada ya desde el mandato anterior, las revisará, elevará un informe al equipo de Gobierno que lo estudiará, verá si hay que realizar alguna modificación y lo aprobará, para, a continuación, trabajar en los borradores de los proyectos que se trasladarán a los vecinos para que hagan sus aportaciones, “que se tendrán en cuenta si son viables y responden al interés general”, apuntó el edil.

“Nos interesa que esto no sea una decisión ni del grupo de Gobierno ni de los técnicos, sino compartida con la ciudadanía”, destacó Alberto Cañete. A este respecto, el concejal explicó que existe una página web, “que ya estaba creada desde hace dos años pero que estaba inhábil”, en la que “incluiremos todas las propuestas para que haya un feedback de la población de La Laguna, pero daremos mucha más relevancia a lo que venga de la zona afectada por el proyecto”.

Encuentros vecinales

Asimismo, continuó explicando el edil, se convocarán encuentros vecinales informativos y las propuestas se expondrán en los centros ciudadanos y las tenencias de Alcaldía, donde, además, se instalarán unos buzones para que los ciudadanos entreguen sus aportaciones. “Al final uno tiene una visión limitada, pero los que viven allí echan en falta cosas en el día a día, y eso es lo que nos interesa”, destacó Cañete.

Se espera que este proceso participativo se pueda realizar de aquí al próximo verano, y con las propuestas finalmente escogidas los técnicos municipales redactarán los proyectos definitivos.

Para el verano se estima contar también ya con los pliegos de licitación preparados para la asistencia global del proyecto del DUSI, que supone la coordinación general del plan, la elaboración de los pliegos concretos para cada una de las actuaciones y el seguimiento de la ejecución, una tarea que “el Ayuntamiento no puede asumir -reconoció el concejal-, porque estamos hablando de que para esto hará falta un equipo de a lo mejor 30-40 personas”, algo “imposible” de realizar con el personal actual, “así que tendremos que sacarlo fuera y que se presenten las empresas especializadas que hay”, indicó.

Un total de 18 millones que beneficiarán a 12 barrios de Taco y La Cuesta. “Hay muchas posibilidades, porque es una zona que tradicionalmente ha sido bastante vapuleada a nivel urbanístico y olvidada en ciertos aspectos”, destacó Cañete, quien explicó que “buscaremos la forma de que haya un equilibrio, pero está claro que hay acciones, como la idea del Intercambiador, que estarán en las zonas de mayor población y traslados, y otras en función de las carencias y necesidades de cada barrio.

La UE pone como fecha límite el 30 de diciembre del año 2023

La fecha límite puesta por la Unión Europea (UE) para tener todos los proyectos, por valor de unos 18 millones, “ejecutados, pagados y justificados” es el 30 de diciembre del año 2023. “Mi compromiso es cumplir con el plazo”, afirmó el concejal de Desarrollo Local, Alberto Cañete. “Lo que está claro es que las carencias de personal que hay se irán solventando a lo largo de este mandato, pero eso no va a ser el freno para que el proyecto salga, si hay que externalizar se hace”, sostuvo el edil.