Maracaibo, Sabrosa o Pepe Benavente, sin fecha para actuar en el Carnaval

Maracaibo, Acapulco, Sabrosa o Pepe Benavente, son algunas de las orquestas y artistas de Tenerife que en la tarde de ayer acudieron a la llamada de Canariasmusic, la productora que las representa a ellas y a otra decena más de grupos. El motivo de la convocatoria era dar a conocer que el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz parece que, a pocas semanas de que empiece el Carnaval, aún no les ha comunicado si cuenta con ellas o no. Al menos así lo afirma el representante de la productora, Ismael del Rosario, quien explicó a DIARIO DE AVISOS que, “a estas alturas aún no nos han contestado si van a contratar a alguna de nuestras orquestas”. Del Rosario insiste en que, a pesar de haberse dirigido en varias ocasiones al concejal de Fiestas, este no le ha dado una respuesta sobre si finalmente va a contar con una o varias de las orquestas a las que representa. “Algunas, incluso, como La Sabrosa, no han esperado más y han cerrado fechas para el primer fin de semana del Carnaval, por lo que no estarán disponibles”, explicó el responsable de Canariasmusic, quien asegura que tampoco se contrató ninguna empresa para la fiesta de Fin de Año. Recuerda que llevan más de 20 años participando en el Carnaval y que no solo su productora está afectada, sino que otras que también representan a importantes orquestas se encuentran en la misma situación, como es el caso de Bailando Producciones, que también acudió a la reunión de ayer. Del Rosario incluso asegura que han sabido que Fiestas ha contratado a una productora de Las Palmas de Gran Canaria para traer orquestas de la isla vecina al Carnaval.

Al término de la reunión, las 16 orquestas, Pepe Benavente y las dos productoras, emitieron un comunicado en el que resumían la incertidumbre a la que están sometidos y en el que se preguntaban: “¿Qué es lo que hemos hecho mal para la actual corporación santacrucera, para que ni siquiera nos haya atendido como es debido desde que accedió al Gobierno municipal? ¿Es porque trabajamos con cualquiera de las anteriores administraciones? ¿A qué viene que las mejores orquestas del panorama insular se queden fuera de los bailes del Carnaval, tanto de noche como de día?”. Concluyeron haciendo un llamamiento para que se corrija la situación.

Fiestas

Desde Fiestas, su responsable, Andrés Martín, desmiente que haya ningún tipo de problema con esta productora o las orquestas en cuestión y admite que, como en muchos otros temas, van con algo de retraso, pero que están trabajando para ir cerrando las contrataciones. Lo que sí aclara el edil es que “este año estamos contando con todas las productoras. De lo que se trata es que todas tengan un pequeño espacio”. “Aquí no va a pasar como en años anteriores que solo se le encargaba a una productora que hiciera y deshiciera en cada escenario”, añadió. “Habrá gente -continuó- que ha actuado cinco años y cree que debe estar, pero hay que darle oportunidad a todos”.

Insistió el edil en que se ha contactado con todas para contar con alguna de sus representadas, es más, en el caso de Canariasmusic, aseguran desde Fiestas que ya se les ha comunicado que se contratará a dos de sus orquestas. Desde el Consistorio desmienten que se vaya a contratar a orquestas de Gran Canaria.