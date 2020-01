“Nos la han colado”: un matrimonio nudista de La Palma ‘trolea’ a First Dates 5.200 citas después

“Después de más de 5.200 citas… ¡una pareja nos la ha colado!” Warner Bros TV, la productora del popular programa de primeras citas de Cuatro, ‘First Dates‘, reconoció el engaño de Jerónimo y Adriana, que residen en Tazacorte (La Palma) y que llevan casados varios años.

Sorprendentemente, el matrimonio sorteó la criba de First Dates y participó en su versión crucero, que se grabó desde un barco. Al final, Jero y Adriana, de 67 años, lograron embarcarse en un viaje romántico de una semana por toda Europa sin gastar un solo euro.

La trama la inició Jero, quien contactó con First Dates y solicitó una cita con una mujer que había visto “dos veces en su vida”, ambas durante unas vacaciones en la Isla Bonita. A tal efecto, el programa dio con Adriana y la invitó a participar en su versión crucero.

A todas estas, y como es lógico, sus vecinos de Tazacorte no se lo podían creer. “Aquí todo el mundo estaba flipando, los grupos de Whatssapp echaban humo cuando los vimos aparecer en televisión”, narró uno de ellos a La Vanguardia. Claro, los rumores de que First Dates estaba al tanto surgieron en diferentes medios locales y nacionales.

No obstante, Warner Bros TV negó que supiera que se trataba de un matrimonio: “Troleo en toda regla. Embusteros del mundo, no nos estropeéis un programa tan bonito, que os vigilamos. Seguiremos creyendo en los solteros de First Dates… y ¡en el amor!”, explicó la productora en su cuenta de Twitter.