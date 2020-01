No es tu móvil ni tu tarjeta de memoria: WhatsApp se ha caído este domingo

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp ha registrado este domingo un problema a nivel global y no permite a los usuarios enviar fotos, vídeos o audios.

La página web Down Detector, que monitoriza las incidencias en las principales aplicaciones y servicios informáticos, ha detectado fallos en el servicio de Whatsapp en varios puntos de Europa, América del Sur y Asia.

Sin embargo, la incidencia, que ha comenzado en torno a las 12.00 horas de este domingo, sí permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de texto.

WhatsApp, propiedad de Facebook, tiene más de 1.500 millones de usuarios y es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. En España se contabilizan 25 millones de usuarios.

El pasado mes de noviembre Facebook, WhatsApp e Instagram registraron una caída a nivel global que, sin embargo, no afectó demasiado a España. En julio de 2019 un fallo masivo de las tres plataformas afectó a los usuarios españoles.

No me funcionaba whatsapp y en vez de reiniciar el móvil o hacer cualquier vaina del estilo me he metido en twitter para confirmar… Efectivamente, whatsapp se ha caído

— ✨Ana Álvarez✨ (@Anaap2002) January 19, 2020