Nuevo capítulo en la Isla de las Tentaciones: Christofer pide un reencuentro con Fani

Si hay alguien que no lo esté pasando precisamente bien en la Isla de las Tentaciones ese es Christofer, que está viendo cómo su relación con Estefanía (Fani) se va al garete a cada minuto que pasa. Ayer mismo, el abatido concursante, engañado por su pareja, renunció a ver nuevas imágenes de lo que ya es más que un desliz entre su pareja y Rubén, si bien pidió un reencuentro con ella en Villa Montaña.

“Estoy agotado físicamente y mentalmente, necesito verla y que me aclare muchísimas cosas porque no entiendo nada”, le confesó Christofer a Mónica Naranjo, que, a su vez, no pudo garantizarle el ‘vis a vis’ con Fani.

“Sigo enamorado de Fani, pero necesito que me explique punto por punto cada detalle de la situación”, detalló Christofer. Sin embargo, su novia dejó claro que está “sintiendo cosas por Rubén y estoy siendo feliz, por lo que no me puedo contener”.

Fani fue testigo de cómo está viviendo su novio “oficial” su paso por el programa. Así pues, aferrada a Susana, pudo comprobar la tristeza de Christofer. “Me siento muy mal, me da mucha pena, pero de la pena ni se come ni se vive”, matizó. “Le veo que está mal, pero no se da cuenta de la situación, no está analizando el por qué”, añadió.

En las imágenes se ve al chileno abriéndose con el resto de los participantes: “Mi mente dice que no quiere arreglar las cosas con ella, pero mi corazón me dice que la perdone”.